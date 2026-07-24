LeBron James se despidió de los Lakers y confirmó su nuevo equipo en la NBA

La NBA vive uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en el mercado de fichajes, ya que cuando poco a poco Lakers empezaba a renovarse, LeBron James, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del baloncesto, anunció su salida de la institución.

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El cuatro veces campeón de la NBA se convirtió oficialmente en nuevo jugador de los Philadelphia 76ers, poniendo fin a una extensa etapa con Los Angeles Lakers y dando inicio a un nuevo capítulo en una franquicia que busca volver a conquistar un campeonato.

LeBron James es nuevo jugador de Philadelphia 76ers

La novela de LeBron James y el final de su carrera terminó con una noticia que estremeció al mundo del basketball, ya que no se confirmó su retiro como profesional, lo que termina siendo algo positivo para los amantes de este deporte, pero los que si sufrieron fueron los fanáticos de los Lakers después de casi 10 años.

A pesar de su avanzada edad, James continúa demostrando que sigue siendo una figura determinante dentro de la liga y los 76ers lo saben. Su capacidad para dirigir el juego, anotar en momentos decisivos y elevar el nivel de sus compañeros lo convierten en una pieza de enorme valor para cualquier equipo con aspiraciones de campeonato.

El fichaje también representa un fuerte impacto fuera de la cancha. Los 76ers se convierten inmediatamente en una de las franquicias más mediáticas de la NBA, con un incremento esperado en la venta de camisetas, entradas y audiencia televisiva. La presencia de LeBron genera un interés mundial y coloca nuevamente a Philadelphia en el centro de la conversación del baloncesto.

Para James, este desafío significa una nueva oportunidad de ampliar un legado que ya es histórico. Tras conquistar títulos con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers, intentará sumar un nuevo campeonato con una cuarta franquicia, una hazaña que reforzaría aún más su candidatura como el mejor jugador de todos los tiempos.

¿Cómo le fue a LeBron James con los Lakers?

LeBron James llegó a Los Angeles Lakers en julio de 2018 y permaneció en la franquicia durante ocho temporadas, dejando una huella importante tanto en lo deportivo como en la historia del equipo.

Su mayor logro fue conquistar el campeonato de la NBA en 2020, disputado en la "burbuja" de Orlando debido a la pandemia de COVID-19. Los Lakers derrotaron 4-2 al Miami Heat en las Finales, con LeBron siendo elegido MVP de las Finales tras promediar 29,8 puntos, 11,8 rebotes y 8,5 asistencias. Ese título significó el 17.º campeonato para la franquicia, igualando el récord histórico de los Boston Celtics en ese momento.

A nivel individual, James continuó ampliando su legado con los Lakers. En febrero de 2023 se convirtió en el máximo anotador de la historia de la NBA, superando el récord de Kareem Abdul-Jabbar, precisamente vistiendo el uniforme angelino. Posteriormente siguió aumentando esa marca, convirtiéndose también en el primer jugador en superar los 40.000 puntos en temporada regular.