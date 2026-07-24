[Video] Así fue el ataque de Tadej Pogacar en Alpe d'Huez

Tadej Pogacar volvió a exhibir su superioridad en el Tour de Francia 2026 y se quedó con la victoria de la etapa con final en Alpe d'Huez, el ascenso más emblemático del ciclismo mundial, luego de un ataque que terminó siendo definitivo.

La mítica subida, que no hacía parte del recorrido del Tour desde 2022, volvió a ser escenario de una exhibición del esloveno, quien respondió a los pronósticos y lanzó un cambio de ritmo imposible de seguir para sus rivales.

Video del ataque de Pogacar en Alpe d'Huez

Posteriormente, Pogacar, líder del UAE Team Emirates - XRG, alcanzó a pocos kilómetros de la meta a Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), quienes habían protagonizado la escapada del día.

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Una vez hizo contacto con ellos, el esloveno aceleró nuevamente y dejó atrás a ambos corredores para cruzar la línea de meta en solitario con un tiempo de 3:17:57, consolidando otra actuación memorable en la carrera francesa.

Martínez terminó segundo en la etapa a 6 segundos, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz finalizó tercero, a 9 segundos del vencedor.

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Con este triunfo, Pogacar amplió su ventaja en la clasificación general y quedó aún más cerca de conquistar el quinto Tour de Francia de su carrera, ratificando que es el gran favorito para vestir de amarillo hasta el final de la competencia.

El ataque en Alpe d'Huez quedó como uno de los momentos más destacados de esta edición del Tour, una demostración de fuerza con la que el esloveno prácticamente sentenció la lucha por el título a falta de dos etapas.