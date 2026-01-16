Los Dodgers anunciaron otro fichaje estelar: costó 240 millones de dólares

Los Dodgers de Los Ángeles sumaron recientemente a su constelación de estrellas al estelar jardinero Kyle Tucker, con un acuerdo por cuatro temporadas a cambio de 240 millones de dólares, anunció el portal oficial de la MLB.com

Tucker, estadounidense de 28 años, quien jugó la pasada temporada con los Cachorros de Chicago, era el principal agente libre de ofensiva en el actual mercado de las Grandes Ligas de Béisbol.

Este será el sueldo de Kyle Tucker en los Dodgers

El jardinero de 29 años recibirá un salario anual de 60 millones de dólares y en su contrato incluyó una cláusula de rescisión que le permitirá regresar a la agencia libre después del segundo y tercer año del contrato.

Tucker llega para reforzar la línea ofensiva de los Dodgers que tiene al tres veces ganador del premio Jugador Más Valioso, el japonés Shohei Ohtani, además de los estelares Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith y el dominicano Teoscar Hernández.

Los números de Tucker en las Grandes Ligas de Béisbol

Tucker promedia para .273 de bateo, con 31 tablazos de vuelta completa y 103 vueltas empujadas en su carrera de 8 temporadas en las Grandes Ligas.

El nuevo refuerzo de los Dodgers jugó 136 partidos con los Cachorros de Chicago, donde fletó 22 jonrones y produjo 73 carreras para una media de bateo de .266.

Tucker, considerado actualmente como uno de los mejores jardineros ofensivos de la MLB, se coronó campeón de la Serie Mundial en 2022 con los Astros de Houston, además, ha participado cuatro veces en el Juego de Estrellas y obtuvo dos veces el Bate de Plata.

¿Cuándo empieza la MLB 2026?

El arranque de la nueva temporada está previsto para la última semana de marzo de 2026, sin embargo, previo a ese inicio oficial de la competencia habrá como es costumbre varios partidos de entrenamiento, los cuales empezarán desde el próximo 20 de febrero.

Cabe mencionar que Los Dodgers ya tienen establecidos varios partidos de pretemporada, un total de 31 duelos de entrenamiento donde el primero será el 21 de febrero contra los Angelinos, mientras que el segundo desafío será un día siguiente contra los Padres de San Diego.