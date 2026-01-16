Sinner finalmente habló sobre el escándalo de dopaje

Jannik Sinner, uno de los tenistas más destacados del circuito profesional, generó una gran controversia en el mundo del deporte durante la temporada 2025. El italiano, antiguo número 1 del mundo y figura dominante en el tenis contemporáneo, pasó por un momento difícil a causa de una sanción por dopaje.

Sinner aceptó una suspensión de tres meses por una infracción relacionada con dopaje, tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje. La medida abarcó desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo de 2025, un periodo en el que el jugador no pudo competir en varios torneos importantes del circuito, pero que le dejó una valiosa enseñanza que lo hizo más fuerte, tal como confirmó recientemente.

Lea también James Rodríguez tiene tres ofertas: hay una en Colombia

Jannik Sinner habló de su suspensión por dopaje

En ocasiones para que un deportista pueda alcanzar su mejor versión debe "tocar fondo", tal como le pasó al tenista italiano en 2025. Estos acontecimientos funcionan para sumar experiencia y aprender de los errores. Pudo superar esta difícil situación junto a su familia y retomar un alto nivel dentro de las canchas que muy pronto lo volverán a dejar como el #1 del mundo.

"El año pasado fue sin duda una situación mucho más difícil porque en ese momento no sabía exactamente qué iba a pasar. Así que intenté disfrutarlo cuando salía a la cancha, pero aun así lo tenía en la cabeza. Fue difícil para mí, pero también para mi familia".

"La persona en la que me he convertido es mucho más madura en cierto modo, porque veo las cosas de manera diferente cuando no van en la dirección correcta. Lo que suceda en la cancha, en cuanto a resultados, es un extra. Ahora vivo el deporte de una manera muy diferente, más relajada, pero doy todo lo que tengo".

EN OTRAS NOTICIAS: ¿ARBELOA RESOLVERÁ LOS PROBLEMAS EN EL REAL MADRID?





¿Cuándo volverá a jugar Jannik Sinner?

El italiano volverá a sumar minutos en la primera ronda del Australian Open el domingo 18 de enero cuando se enfrente al francés, Hugo Gaston.