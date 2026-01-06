Luto en el deporte colombiano: Muere histórico boxeador

El boxeo colombiano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Bonifacio Ávila Berrío, conocido popularmente como el Bony. El histórico boxeador murió este lunes 5 de enero en la ciudad de Cartagena, a los 75 años, luego de enfrentar problemas de salud asociados a su edad, según confirmaron sus familiares.

La noticia generó múltiples reacciones en el deporte nacional, especialmente en la Costa Caribe, donde el Bony se convirtió en una figura querida y respetada tanto dentro como fuera del ring, dejando un legado que marcó varias generaciones.









Un pionero del boxeo colombiano en la élite internacional

Nacido el 5 de junio de 1950 en el departamento de Sucre, Bonifacio Ávila fue parte del primer equipo olímpico de boxeo que representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos, en Múnich 1972. Allí compitió en la categoría superwelter, abriendo camino para futuras generaciones de boxeadores colombianos en el escenario internacional.

Tras su paso por el boxeo amateur, debutó como profesional el 6 de abril de 1973 y se mantuvo activo hasta 1979. Durante ese periodo, construyó un récord de 17 victorias, 8 derrotas y 3 empates, además de combatir en países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Sudáfrica y Dinamarca, consolidando su nombre como uno de los pugilistas más respetados de su época.

Mucho más que boxeo: un ícono de Cartagena

Más allá de su trayectoria deportiva, el Bony Ávila también dejó huella en la vida social y cultural de Cartagena. Fue propietario del tradicional Kiosco El Bony, ubicado en las playas de Bocagrande, un lugar emblemático que se convirtió en punto de encuentro para locales y turistas, y que hizo parte de la identidad popular de la ciudad.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes personalidades expresaron mensajes de despedida. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, resaltó su impacto en la ciudad: “Aunque no nació en Cartagena, decir el Bony es hablar de la ciudad. Su legado perdurará en nuestra memoria colectiva”. Voces del periodismo deportivo y del boxeo también destacaron su doble legado, como deportista y como referente social.

Un legado que perdura

La muerte de Bonifacio Bony Ávila deja un vacío enorme en el boxeo colombiano, pero también un legado difícil de borrar. Su historia, marcada por la disciplina, el sacrificio y el orgullo de representar al país, seguirá siendo referencia para el deporte nacional.

Colombia despide a una de sus grandes leyendas del ring, un hombre que trascendió el cuadrilátero y que será recordado no solo por sus combates, sino por el cariño y la huella que dejó en Cartagena y en todo el país.