El boxeador estadounidense Terence Crawford anunció este martes su retirada a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en tres categorías distintas y "sin nada más que demostrar".

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", dijo en un video difundido en redes sociales.

Lea también: ¿Qué es el AutoPorn? La nueva clave en la fórmula 1

En otras noticias: conozca cómo inscribirse al Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro Colombia

Así se despidió Terrence Crawford del boxeo

Su último combate, con el que cerró su récord inmaculado de 42-0, fue en septiembre de este año, frente al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, al que derrotó por decisión unánime coronándose de manera indiscutida en la categoría supermedio.

"Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento", dijo Crawford.

El estadounidense cierra una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones. El de Omaha ha sido campeón indiscutido en el peso superligero, wélter y supermedio, además de acumular cinturones en ligero y superwélter.

De las 42 victorias de Crawford, 31 han sido por 'nocaut', mientras que el combate contra Álvarez se consideró una gesta, ya que Crawford subió dos divisiones para enfrentar al mexicano.

Lea también Santiago Buitrago sorprende; confesó la razón para no competir en el Tour de Francia

La millonada que Crawford ganó gracias al boxeo

De acuerdo con la revista Forbes, Crawford ha ganado más de 100 millones de dólares sobre el ring (unos 383 mil millones de pesos). "Todo boxeador sabe que le llega este momento. Lo único que no sabemos es cuándo", afirmó en el video de despedida.

"He pasado mi vida persiguiendo algo, no cinturones, no dinero ni portadas, sino una sensación: esa que tienes cuando el mundo duda de ti, pero sigues ahí, sigues peleando y sigues demostrando que todos están equivocados. Este deporte me lo dio todo", dijo.

"Peleé por mi familia, peleé por mi ciudad. Peleé por el chico que fui, ese que no tenía nada más que un sueño y un par de guantes, y lo hice siempre a mi manera", añadió Crawford.