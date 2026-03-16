Masters 1000 de Miami: un top 3 se baja del torneo de tenis

El Miami Open empieza este martes 17 de marzo con la ausencia destacada del serbio Novak Djokovic, seis veces campeón, pero con un nuevo capítulo de la rivalidad entre Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, que ojea un 'Sunshine Double', el doblete Indian Wells-Miami, que nadie logra desde 2017.

El torneo arrancará este martes en el circuito femenino, con la bielorrusa Aryna Sabalenka, flamante campeona en Indian Wells, también con el objetivo de cerrar el 'Sunshine Double' por primera vez en su carrera.

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La razón por la cual Djokovic es baja en el Miami Open

Djokovic tuvo que renunciar al Miami Open por un problema en el hombro derecho sufrido en Indian Wells y descansará estas dos semanas con la mirada puesta en el arranque de la temporada sobre tierra batida.

El tenista serbio de 38 años, quien viene de caer en octavos de final de Indian Wells ante el británico Jack Draper, sigue tercero en el Ranking de la ATP detrás de Sinner y Alcaraz, segundo y primero del escalafón, respectivamente.

El camino de Alcaraz en el Masters 1000 de Miami

Por su parte, Carlos Alcaraz sí estará en el cemento de Miami donde ganó el primer Masters 1.000 de su carrera en 2022. El murciano viene de caer en semifinales de Indian Wells contra el ruso Daniil Medvedev y sufrió su primera derrota del año tras empezar con 16 victorias.

Al murciano le tocó un sorteo muy complicado, con un posible debut contra el brasileño Joao Fonseca, número 39, uno de los jugadores más prometedores del circuito, recordando que en Indian Wells Fonseca llevó al límite a Sinner, a la postre campeón.

Alcaraz podría medirse en tercera ronda con el estadounidense Sebastian Korda y en cuarta ronda con el ruso Karen Khachanov. En el horizonte, tiene un cuarto de final contra Jack Draper o Taylor Fritz.

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Sinner ya palpita lo que será un nuevo reto tras ganar Indian Wells

En cuanto al camino de Jannik Sinner, el italiano tendrá un estreno más accesible, contra el bosnio Damir Dzumhur (n.76) o un jugador procedente de las clasificaciones y tiene en el horizonte una cuarta ronda contra el ruso Andrey Rublev.

El italiano comparte lado del cuadro con Medvedev y el alemán Alexander Zverev, con los que podría verse las caras en una hipotética semifinal. Sinner peleará por el primer 'Sunshine Double' en nueve años. Solo siete hombres lo han conseguido y el último fue el suizo Roger Federer en 2017.