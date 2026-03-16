RCN transmitirá el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta: fechas y datos clave

Entre el martes 17 y el domingo 22 de marzo se disputarán los Campeonatos Panamericanos de Ruta 2026, una de las competencias más importantes del calendario continental del ciclismo, que en esta edición tendrá como sede a la ciudad de Montería (Córdoba).

Los Panamericanos de Ruta reúnen a los mejores ciclistas del continente en pruebas de contrarreloj individual y ruta, con competencias en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones, consolidándose como el campeonato continental de esta especialidad.

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Durante seis días de competencia, los corredores de distintos países de América buscarán los títulos en las diferentes modalidades, en un evento que además servirá para medir el nivel del ciclismo del continente en el inicio de la temporada internacional.

Programación Panamericano de Ruta 2026

La programación del certamen comenzará el martes 17 de marzo con las pruebas de contrarreloj individual en Montería, que incluirán las categorías juveniles y la competencia femenina élite y sub-23.

Posteriormente, el jueves 19 de marzo, se disputarán las pruebas de contrarreloj masculina sub-23 y élite en Cereté, mientras que el viernes 20 de marzo comenzarán las pruebas de ruta para las categorías juveniles, también en un circuito ubicado en esa misma ciudad.

Las competencias continuarán el sábado 21 de marzo con las pruebas de ruta para damas élite y sub-23, además de la carrera masculina sub-23, mientras que el domingo 22 de marzo se disputará la prueba principal del campeonato: la ruta masculina élite, sobre un circuito en Montería.

Transmisión del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta 2026

El evento contará con una amplia cobertura televisiva y digital, pues Canal RCN transmitirá las competencias, permitiendo que los aficionados al ciclismo sigan de cerca el desarrollo de cada jornada del campeonato continental.

Además de la señal principal, el cubrimiento también estará disponible a través de Deportes RCN, la App del Canal RCN, así como en plataformas digitales y contenidos especializados que ampliarán la conversación alrededor del ciclismo en el país.

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Colombia, a revalidar lo hecho en el Panamericano de Ruta 2025

En cuanto a los antecedentes recientes, el colombiano Álvaro Hodeg llega como vigente campeón de la prueba de ruta masculina élite, luego de imponerse en la edición de 2025 disputada en Punta del Este, en Uruguay, donde el podio fue completado por los costarricenses Sebastián Brenes y Jason Huertas.

En la contrarreloj masculina élite de 2025, Colombia logró el 1-2 del podio con Walter Vargas y Rodrigo Contreras, mientras que el tercer lugar fue para el brasileño Diego de Jesus Mendes. Por su parte, en la ruta femenina élite, la campeona fue la colombiana Juliana Londoño, mientras que en la prueba femenina de contrarreloj no hubo representación colombiana en el podio.