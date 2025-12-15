Ministerio del Deporte anunció millonario desembolso pendiente para atletas colombianos

Ha llegado una buena noticia para los atletas colombianos, pues la ministra del Deporte, Patricia Duque, ha confirmado que ya se gestionaron los recursos para cubrir las obligaciones pendientes que se tenían con 441 atletas y 241 entrenadores que obtuvieron logros en 35 eventos, incluyendo campeonatos mundiales y de ciclo olímpico, paralímpico y sordolímpico.

"Los logros de nuestros deportistas siempre deben ser reconocidos y gracias a un esfuerzo notable, seguimos poniéndonos al día en nuestras obligaciones. Esta es una prioridad porque ustedes son nuestra razón de ser", destacó la ministra Duque en una rueda de prensa donde estuvo acompañada de atletas, para atletas y entrenadores.

¿Cuándo se realizará el desembolso pendiente?

Los recursos que ascienden a los 9.685 millones de pesos fueron gestionados y serán entregados a los medallistas de distintos campeonatos del mundo como parte del incentivo del gobierno nacional por dejar en lo más alto del deporte el nombre del país, pagos que se realizarán en lo que resta de este diciembre y en enero del 2026.

Cabe mencionar que, en mayo pasado ya se habían gestionado 1.791 millones de pesos, los cuales beneficiaron a 249 atletas y para atletas por sus respectivos logros (198 del sector olímpico y 51 del paralímpico) y 163 entrenadores (127 del sector olímpico y 36 del paralímpico).

Los eventos dónde los atletas colombianos brillaron

La cifra que estaba pendiente por desembolsar es grande y tiene que ver por varias competencias del pasado donde los atletas colombianos tuvieron destacadas actuaciones logrando podios.

Allí aparecen eventos multideportivos como los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023; los V Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023; los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los VII Juegos Parapanamericanos mayores Santiago 2023, entre otros más.