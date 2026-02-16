Nicolás Echavarría firmó su primer top 10 en el PGA Tour 2026

El golf colombiano vuelve a celebrar. Nicolás Echavarría firmó una actuación de alto nivel en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, primer evento designado del calendario 2026 del PGA TOUR, y consiguió su primer top 10 de la temporada, un resultado que confirma su crecimiento y lo proyecta con fuerza en el circuito más exigente del planeta.

El antioqueño cerró la competencia en la novena posición con un acumulado de 270 golpes (-18), tras rondas de 69, 69, 65 y 67 impactos. Más allá del número, lo verdaderamente significativo es el contexto: se trató de un torneo reservado para la élite del ranking mundial, donde compitieron figuras como Scottie Scheffler, actual número uno del mundo, y Rory McIlroy, segundo en la clasificación global.

Echavarría no solo fue protagonista, sino que además terminó como el mejor latino del certamen, ratificando que su juego atraviesa un momento de consolidación. Este resultado le permitió escalar posiciones en la FedEx Cup, instalándose entre los 40 mejores de la temporada, un avance clave pensando en la recta larga del año.

“Estoy contento con este resultado, las últimas semanas habían sido difíciles y no había logrado encontrar lo mejor de mi golf, sin embargo, este resultado es muy positivo para lo que viene de la temporada”, aseguró el colombiano, dejando entrever que el trabajo silencioso empieza a dar frutos.

También destacó la preparación previa junto a su equipo: “Esta semana me sirvió mucho el trabajo previo con Hernán (Rey)… los resultados se vieron con este primer top 10 de la temporada”.

El título del torneo fue para Collin Morikawa, quien con una ronda final de 67 golpes alcanzó los -22 totales y sumó su séptima victoria en el circuito estadounidense. El estadounidense selló su triunfo con un birdie en el hoyo 18, superando por un golpe al australiano Min Woo Lee y al austríaco Sepp Straka, en un cierre vibrante.

Ahora, el desafío continúa. La próxima parada será el Genesis Invitational, certamen organizado por Tiger Woods, que regresa a Riviera tras el traslado del año anterior. Allí, Echavarría volverá a ser el único colombiano en competencia y afrontará por primera vez ese exigente campo.

Con confianza renovada, un ascenso sostenido en el ranking y la convicción de que su mejor versión está en construcción, Nicolás Echavarría demuestra que el golf colombiano tiene presente y, sobre todo, un futuro prometedor en la élite mundial.