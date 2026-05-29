Novak Djokovic deja dudas sobre su retiro de Roland Garros 2026: “No lo sé”

La eliminación de Novak Djokovic en Roland Garros 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo y abrió interrogantes sobre el futuro del legendario tenista serbio en París. Tras caer en tercera ronda ante el brasileño Joao Fonseca, el balcánico compareció ante la prensa con un tono resignado y pocas certezas sobre su continuidad en el Grand Slam francés.

Djokovic, actual número cuatro del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam, perdió en cinco sets luego de casi cinco horas de batalla bajo un intenso calor parisino. El brasileño de 19 años remontó dos mangas abajo para imponerse 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en uno de los partidos más memorables de la edición.

Al finalizar el encuentro, el serbio fue consultado sobre si este había sido su último Roland Garros. Su respuesta fue corta y contundente: “No lo sé”.

Novak, eliminado de Roland Garros

El exnúmero uno del mundo admitió que el desgaste físico terminó pasándole factura en el tramo decisivo del partido. “Se me acabó la gasolina”, reconoció el tenista de Belgrado tras una derrota histórica, pues no caía tan temprano en Roland Garros desde 2009.

Djokovic también elogió el nivel mostrado por Fonseca, una de las grandes revelaciones del circuito: “Todo el mérito para Joao, logró puntos increíbles y jugó mejor que yo en los momentos clave, en el cuarto y quinto set”, declaró el serbio.

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La derrota tuvo un peso especial para ‘Nole’. Además de desperdiciar una ventaja de dos sets, algo que apenas le había ocurrido una vez antes en torneos grandes, también significó la primera vez que pierde un partido de Grand Slam frente a un jugador menor de 20 años.

Cuando volvió a ser interrogado sobre la posibilidad de despedirse de Roland Garros enfrentando a una joven estrella como Fonseca, Djokovic insistió con otro escueto: “No lo sé”.

Sin embargo, el campeón serbio no dudó en darle su respaldo al brasileño. “Es muy profesional por lo que he visto hasta ahora en el par de años que lleva en el circuito, eso es una condición indispensable para que el talento tenga éxito”, afirmó.

Finalmente, Djokovic destacó el impacto que ya genera Fonseca en Brasil y en el tenis mundial. “Tiene una potencia de juego tremenda y a toda la nación brasileña animándolo. Así que hay mucha expectativa a su alrededor y con toda la razón”, concluyó.