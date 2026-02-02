Oficial: Carlos Alcaraz no jugará el ATP 500 de Róterdam

La temporada en el mundo del tenis comenzó de buena manera con una de las competencias más importantes del año, el Australian Open, en donde brillaron figuras como Jannik Sinner, Novak Djokovic y el propio #1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, quien se instaura cada vez más en la cima tras haber ganado este nuevo Grand Slam.

Alcaraz vivió una gran final frente al serbio de 38 años que lo terminó dejando como contundente campeón con parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. De esta manera, el español logró su primer título en este torneo y completó el Grand Slam, pero también la alta exigencia le terminó cobrando factura físicamente, por lo que no jugaría el ATP 500 de Róterdam 2026.

Alcaraz no defenderá el ATP de Róterdam

El actual número uno del mundo habría decidido no jugar en este torneo neerlandés, que se disputa en pista dura indoor del 9 al 15 de febrero, principalmente por motivos de recuperación física tras su intensa campaña en el Abierto de Australia.

La organización del ABN AMRO Open de Róterdam confirmó este lunes que Alcaraz, de 22 años, no defenderá el título que conquistó en 2025, cuando se impuso y levantó el trofeo en este mismo ATP 500. La decisión fue anunciada a través de las redes sociales del torneo, donde se explicó que el español considera necesario tomarse más tiempo para recuperarse tras el esfuerzo competitivo de las últimas semanas.

Alcaraz viene de celebrar uno de los títulos mas importantes en su carrera, pero también sufrirá consecuencias en el ranking mundial ATP. Al no defender los 500 puntos que acumuló con su triunfo en la temporada pasada, por lo que perderá dichos puntos en la clasificación.

La decisión de priorizar la recuperación en este punto de la temporada es parte de una estrategia más amplia para gestionar su calendario competitivo. Después de Róterdam, Alcaraz tiene previsto volver a la acción en el ATP 500 de Doha, que comenzará el 16 de febrero, seguido por otros torneos de alto nivel como Indian Wells y Miami.

Top 10 Ranking ATP – Febrero 2026