Paraguay vs Perú EN VIVO HOY sábado 24 de enero - Copa América Futsal

La Copa América de Futsal inició este sábado 24 de enero, y uno de sus primeros atractivos con el partido entre Paraguay y Perú, duelo correspondiente a la primera fecha del grupo A.

El compromiso se disputará en territorio paraguayo, país anfitrión del torneo, por lo que la Albirroja contará con el respaldo de su público en un encuentro clave para iniciar con pie derecho su camino en la competencia.

Paraguay y Perú integran una zona exigente, en la que también aparecen Argentina, Uruguay y Ecuador, selecciones con tradición y peso en el futsal sudamericano, lo que anticipa un grupo altamente competitivo desde el arranque.

Cabe recordar que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación a la Copa del Mundo, por lo que cada punto será determinante en un torneo corto y de alta intensidad.

Paraguay vs Perú: cómo VER EN VIVO HOY sábado 24 de enero

El partido Paraguay vs Perú por la primera fecha de la Copa América de Futsal se disputará este sábado 24 de enero a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN y Tigo Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:30

España: 23:30

Bolivia y Venezuela: 18:30

Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 17:30 (Chicago) - 14:30 (Los Ángeles)

México: 16:30