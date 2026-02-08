Patriots vs Seahawks EN VIVO HOY domingo 8 de febrero - Super Bowl 2026

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán este domingo 8 de febrero en una nueva edición del Super Bowl, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, escenario que recibirá el partido más importante de la temporada de la NFL.

Los Patriots llegan al juego decisivo luego de consagrarse campeones de la Conferencia Americana, ratificando una vez más su estatus como una de las franquicias más dominantes del fútbol americano en los últimos años.

Lea también El colombiano Christian González hará historia este domingo en el Super Bowl

Del otro lado estarán los Seattle Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional, un equipo que ha mostrado solidez en ambos costados del campo y que buscará imponer su estilo para quedarse con el trofeo Vince Lombardi.

Para Colombia, el duelo tiene un ingrediente especial, ya que en la nómina de New England se encuentra Christian González, jugador de ascendencia colombiana, quien forma parte del plantel que buscará llevar a los Patriots a un nuevo título del Super Bowl.

Cómo ver el Super Bowl EN VIVO HOY domingo 8 de febrero

El partido New England Patriots vs Seattle Seahawks, por el Super Bowl se disputará este domingo 8 de febrero a partir de las 18:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn 6 y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

España: 01:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 18:30 (Chicago) - 15:30 (Los Ángeles)

México: 17:30