Primera carrera del año para David Alonso: hora y dónde ver el Gran Premio de Tailandia

El arranque del campeonato de Moto2 en el Gran Premio de Tailandia dejó un sabor agridulce para David Alonso, quien no logró sostener el ritmo mostrado en las prácticas y deberá remar desde atrás en la carrera de este domingo.

Se espera una gran participación del colomboespañol David Alonso, la prueba se corre el domingo 1 de marzo a partir de la 1:15 a.m. (hora colombiana). GP DE Tailandia será de 22 vueltas en el circuito.

El colombiano David Alonso parte desde la cuarta fila, ocupando la décima posición en el circuito de Buriram

El piloto colombiano partirá desde la cuarta fila, ocupando la décima posición en la parrilla de salida del circuito de Buriram. Un lugar que refleja las dificultades que tuvo en la clasificación, especialmente en la Q2, donde no consiguió meterse en la pelea por los primeros puestos pese a haber superado con solvencia la primera ronda.

Alonso incluso llegó a ilusionar al inicio de la sesión definitiva, marcando uno de los mejores registros en los primeros intentos. Sin embargo, con el avance de la tanda, otros competidores mejoraron sus tiempos y lo fueron relegando progresivamente en la tabla.

La competencia se disputará en la madrugada colombiana: David Alonso corre el Gran Premio de Tailandia

La ‘pole position’ quedó en manos del australiano Senna Agius, quien firmó un tiempo de 1:34.576, superando por un estrecho margen al español Izan Guevara. La primera línea la completó Daniel Holgado, en una clasificación muy apretada.

En este contexto, el colombiano compartirá la cuarta fila con pilotos como Ángel Piqueras y Ayumu Sasaki, lo que lo obliga a plantear una carrera estratégica si quiere acercarse al grupo de punta. La transmisión, Espn y Disney +.

Más allá del resultado en clasificación, Alonso ha demostrado capacidad para remontar y adaptarse a condiciones adversas, apenas comienza la temporada de Moto 2.

La competencia se disputará en la madrugada colombiana, a la 1:15 a. m., y marcará el inicio de una temporada exigente, en la que el colombiano buscará consolidarse como protagonista en la categoría intermedia del motociclismo mundial.