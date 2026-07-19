Ryan Fox, campeón del Abierto Británico ¿Cómo le fue a Nico Echavarría?

El jugador neozelandés Ryan Fox conquistó este domingo, en contra de los pronósticos y después de una última ronda trepidante, la 154ª edición del Abierto Británico, lo que supone el primer ‘major’ de su carrera y el tercero de un golfista del país oceánico.

Fox, de 39 años y número 56 en la clasificación mundial, tuvo que esperar al último hoyo para desbancar al estadounidense Cameron Young, quien había terminado como líder provisional tras una vuelta soberbia cuando aún le faltaba la mitad de la suya al de Auckland.

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Después de igualar el sábado la ronda más baja en los 'grand slam' con 62 golpes, Fox encaró la última jornada a dos de la cabeza y, tras una actuación llena de altibajos, remató la victoria con un ‘birdie’ en el 18 que le dejaba con -10, con uno de diferencia respecto a Young.

Fox, quien sucede al estadounidense Scottie Scheffler como poseedor de la Jarra de Clarete, suma el título más importante de su palmarés, donde lucían dos triunfos en el PGA Tour, ambos el pasado año, y cuatro en el DP World Tour, entre 2019 y 2023, sin haber estado nunca en el top diez de un grande.

Pasa a ser el tercer golfista de Nueva Zelanda en adjudicarse un ‘major’, después de que lo hicieran Bob Charles, en el Abierto Británico en 1963, y Michael Campbell, en el de Estados Unidos en 2005.

Fox no pudo contener las lágrimas tras embocar el ‘putt’ de dos metros con el que tocó la gloria, después de que no estuviera en ninguna de las quinielas como favorito al comienzo del torneo disputado en el campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

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A mitad de la prueba, estaba clasificado con el par, alrededor del top 50, pero su histórica tercera ronda le propulsó para pujar por su primer ‘major’ y por el cheque de 3,2 millones de libras (unos 3,7 millones de euros) que aguardaba al vencedor.

Fox se consolidó en la parte alta de la tabla al comienzo de su recorrido, con un ‘birdie’ en el segundo hoyo, pero luego entró en un fase anodina que se complicó con dos ‘bogeys’ en el 9 y el 11.

Con la presión del -9 de Young, testigo desde el vestuario, el del Auckaland no se amilanó y encadenó dos ‘birdies’ consecutivos que para empatar en la cabeza y reducir a dos el duelo por el torneo, después de que flojearan Burns, el australiano Lucas Herbert y el surcoreano Si Woo Kim.

En el 16, Fox se complicó la vida al enviar la bola al lateral del búnker, pero limitó los daños a un ‘bogey’, con lo que disponía de tres hoyos para hacer un -2.

Con el público en el bolsillo como reconocimiento a su campechanía y tras salvar otro búnker en el 17 con el que dio más emoción al desenlace, el neozelandés no se arrugó el neozelandés y remató con el ‘birdie’ final una victoria sorprendente.

Tras Young, Burns acabó tercero, con -8, por lo que volvió a quedarse a las puertas de la victoria en un ‘major’ tras ser subcampeón hace un mes en el Abierto de Estados Unidos.

Cuartos, con -7, fueron Scheffler y el inglés Tommy Fleetwood, nacido en la localidad donde se encuentra Royal Birkdale, quien no pudo culminar la gesta de que un inglés venciera de nuevo en un campo de Inglaterra desde 1969, cuando lo hizo Tony Jacklin.

Scheffler, que partió a seis golpes del líder, no estuvo lejos de repetir título después de colocarse a uno de Young a falta de un hoyo, pero no puedo completar el ‘birdie’ que le hubiera dado la opción al menos del desempate.

Quien inició la ronda necesitado de un milagro fue el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, pero volvió a rendir de forma muy irregular, por lo que en ningún momento pudo soñar con el doblete después de ganar este año su segundo Masters de Augusta.

El español Jon Rahm tuvo una última ronda fatídica, con un doble ‘bogey’ en el primer hoyo, tras repetir el mismo error de la jornada anterior al enviar la bola desde la salida a una zona de arbustos, y otro en el 18.

Tampoco estuvo afortunado el colombiano Nico Echavarría, que firmó una tarjeta de +7 sobre el par del campo, con cinco 'bogeys' y un doble 'bogey', para concluir en la clasificación con un total de +4