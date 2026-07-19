Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Tour de Francia

VIDEO: Vingegaard sufre terrible accidente y abandona el Tour de Francia

El video de la caída ya es tendencia a través de las redes sociales.
Carlos Cañas
Jonas Vingegaard.
Jonas Vingegaard. // AFP

El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen, del Team Visma | Lease a Bike, sufrió un fuerte accidente en la etapa 15 del Tour de Francia 2026 y tuvo que retirarse de la competencia. Jonas estaba en el segundo lugar de la clasificación general.

El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a bike y al mexicano Isaac del Toro, que pudo reanudar la marcha. La caída es tendencia en redes sociales.

Vingegaard, vencedor del Tour de Francia en los años 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula. El maillot amarillo Tadej Pogacar logró evitar la caída.

En desarrollo...



En esta nota

Tour de Francia Ciclismo Francia Jonas Vingegaard