El ciclista danés Jonas Vingegaard Rasmussen, del Team Visma | Lease a Bike, sufrió un fuerte accidente en la etapa 15 del Tour de Francia 2026 y tuvo que retirarse de la competencia. Jonas estaba en el segundo lugar de la clasificación general.



El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a bike y al mexicano Isaac del Toro, que pudo reanudar la marcha. La caída es tendencia en redes sociales.

Vingegaard, vencedor del Tour de Francia en los años 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula. El maillot amarillo Tadej Pogacar logró evitar la caída.



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