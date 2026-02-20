Se cansaron de perder contra Alcaraz: rival dejó curioso mensaje

Carlos Alcaraz se encamina a un nuevo título en su carrera como tenista profesional y lo haría en el Abierto de Doha tras haber alcanzado la clasificación a las semifinales de la competencia al dejar en el camino al ruso, Khachanov, por una amplia ventaja en tres sets.

El español firmó una nueva exhibición de carácter y talento tras imponerse al ruso, Karen Khachanov, en un partido de alto voltaje que mantuvo en vilo a los aficionados. El joven murciano, actual número uno del mundo, volvió a vencer a este viejo conocido que al final del partido le dejó un curioso mensaje.

Khachanov le pidió a Alcaraz que lo dejara ganar

Carlos Alcaraz marcó el ritmo con su agresividad habitual desde el fondo de la pista. Con golpes profundos y cambios de dirección constantes, logró incomodar a Karen Khachanov, quien intentó sostener el intercambio apoyado en su potente servicio y su derecha pesada. El primer set fue equilibrado, con ambos jugadores defendiendo sus turnos de saque, pero con un resultado a favor del ruso de 7-6.

Cada vez que el partido parecía inclinarse hacia el lado del moscovita, Alcaraz respondió con valentía, ya fuera con una dejada milimétrica o con un passing shot espectacular que levantó al público de sus asientos y terminó con una gran remontada de dos sets a uno, siendo esta una auténtica exhibición de talento por parte del español.

Para Khachanov, la derrota deja sensaciones encontradas. Compitió de igual a igual durante varios pasajes y mostró un nivel acorde a las grandes citas, pero volvió a quedarse a las puertas ante uno de los líderes del ranking, por lo que le dijo al final del partido "Ya me podrías dejar ganar una vez".

Alcaraz reaccionó de buena manera a la curiosa petición de su rival y lo elogió tras haber sido uno de los partidos más disputados que ha jugado: "Creo que Karen estaba jugando muy bien, pero sabía que había tenido mis oportunidades. Simplemente no las aproveché en el primer set. Era el momento de seguir adelante y seguir luchando. Esperar mis oportunidades e intentar aprovecharlas en el segundo set. Estoy muy orgulloso de cómo luché".

Próximo partido de Carlos Alcaraz en el Abierto de Doha

El siguiente reto de Carlos Alcaraz en el certamen que se está llevando a cabo en Catar será contra el experimentado ruso, Andrey Rublev, con quien se medirá el viernes 20 de febrero.