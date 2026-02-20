Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Sudamericano femenino sub 20

Sudamericano femenino sub 20: tabla de posiciones hexagonal final, fecha 2

La Selección Colombia complicó su clasificación a la Copa del Mundo al perder su segundo partido.
Daniel Zabala

Se disputó la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano femenino sub 20. Paraguay, Brasil y Ecuador dieron un paso importante hacia la clasificación a la Copa del Mundo al ganar sus respectivos partidos.

Por otro lado, la Selección Colombia se complicó y quedó al borde de la eliminación al perder su segundo compromiso.

Colombia no levanta; perdió ante Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Lea también

Colombia no levanta; perdió ante Brasil en el Sudamericano Femenino Sub-20

Los dirigidos por Carlos Paniagua volvieron a ser superados, en esta oportunidad ante Brasil, que con marcador de 1-0 se impuso en el duelo.

Con este resultado, Brasil quedó muy cerca de la clasificación al llegar a seis unidades, mientras que Colombia está en la última casilla sin puntos.

A primera hora, Paraguay logró su primer triunfo en el hexagonal al vencer 2-0 a Venezuela.

Sudamericano Sub-20: próximo partido de Colombia tras caída ante Brasil

Lea también

Sudamericano Sub-20: próximo partido de Colombia tras caída ante Brasil

En el último partido de la jornada, Ecuador dio un nuevo golpe al derrotar 1-0 a Argentina.

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 20

1. Brasil - 6 puntos

2. Ecuador - 6 puntos

3. Paraguay - 3 puntos

4. Argentina - 1 punto

5. Venezuela - 1 punto

6. Colombia - 0 puntos

Así se jugará la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano femenino sub 20

Domingo 22 de febrero

Venezuela Vs Ecuador

Brasil Vs Argentina

Paraguay Vs Venezuela

En esta nota

Sudamericano femenino sub 20 Selección de Brasil Selección Colombia Femenina Selección de Ecuador Femenina Selección de Venezuela Paraguay Argentina Mundial femenino sub 20 Mundial sub 20 Fútbol femenino