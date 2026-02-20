Sudamericano femenino sub 20: tabla de posiciones hexagonal final, fecha 2

Se disputó la segunda fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano femenino sub 20. Paraguay, Brasil y Ecuador dieron un paso importante hacia la clasificación a la Copa del Mundo al ganar sus respectivos partidos.

Por otro lado, la Selección Colombia se complicó y quedó al borde de la eliminación al perder su segundo compromiso.

Los dirigidos por Carlos Paniagua volvieron a ser superados, en esta oportunidad ante Brasil, que con marcador de 1-0 se impuso en el duelo.

Con este resultado, Brasil quedó muy cerca de la clasificación al llegar a seis unidades, mientras que Colombia está en la última casilla sin puntos.

A primera hora, Paraguay logró su primer triunfo en el hexagonal al vencer 2-0 a Venezuela.

Lea también Sudamericano Sub-20: próximo partido de Colombia tras caída ante Brasil

En el último partido de la jornada, Ecuador dio un nuevo golpe al derrotar 1-0 a Argentina.

Tabla de posiciones del Sudamericano femenino sub 20

1. Brasil - 6 puntos

2. Ecuador - 6 puntos

3. Paraguay - 3 puntos

4. Argentina - 1 punto

5. Venezuela - 1 punto

6. Colombia - 0 puntos

Así se jugará la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano femenino sub 20

Domingo 22 de febrero

Venezuela Vs Ecuador

Brasil Vs Argentina

Paraguay Vs Venezuela