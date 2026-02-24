Logo Deportes RCN Vertical
Béisbol

Selección Colombia confirmó nuevo convocado para el Clásico Mundial de Béisbol

Colombia enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.
Daniel Zabala
Selección Colombia de Béisbol del Clásico Mundial de Béisbol
Selección Colombia de Béisbol del Clásico Mundial de Béisbol // AFP

La Federación Colombiana de Béisbol confirmó este martes 24 de febrero un importante cambio en el roster de la Selección Colombia que disputará el Clásico Mundial de Béisbol.

A través de un comunicado, la organización del béisbol oficial en Colombia anunció que el lanzador Nabil Crismatt no estará con el equipo nacional, después de sufrir una lesión, que además le impedirá tener actividad en la temporada 2026.

El lugar de Crismatt será ocupado por Carlos Arroyo Padilla, quien se desempeña en el cuadro interior y además integró la Selección Colombia en el torneo clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol.

"BIENVENIDO, Carlos Arroyo 🇨🇴 👏

Informamos que nuestro pitcher Nabil Crismatt no podrá participar en el Clásico Mundial de Béisbol, debido a una reciente cirugía en su codo que lo deja fuera de competencia"

Arroyo se ha destacado en la Liga Profesional de Béisbol de Colombia por su poder ofensivo y ser constantemente convocado a la Selección Colombia en sus diferentes categorías.

Juegos de preparación de Colombia para el Clásico Mundial

Martes 3 de marzo

Selección Colombia Vs Pittsburgh Pirates
Estadio Lecom Park de la Florida

Miércoles 4 de marzo

Selección Colombia Vs Bravos de Atlanta
Estadio CoolToday Park.

Pitchers de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol

Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Réiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillermo Zúñiga.

Jugadores de campo

Jorge Alfaro, Michael Arroyo, Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jordan Díaz, Elías Díaz, Dayan Frías, Jesús Marriaga, Carlos Martínez, Harold Ramírez, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Giovanny Urshela.

