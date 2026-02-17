Colombia confirmó juegos de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol: fechas y rivales

La Selección Colombia se prepara para disputar el Clásico Mundial de Béisbol en el que enfrentará a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá en el Estadio Hiram Bithorn Sosa de San Juan de Puerto Rico en juegos válidos por el grupo A.

Con el objetivo de llegar en el mejor nivel posible, la novena nacional confirmó dos partidos de preparación, los cuales se llevarán a cabo frente a organizaciones de las Grandes Ligas.

Según se estableció, la Selección Colombia chocará el próximo martes 3 de marzo con los Pittsburgh Pirates en el Estadio Lecom Park de la Florida.

Por otro lado, el miércoles 4 de marzo, Colombia se medirá con los Bravos de Atlanta en el CoolToday Park.

Juegos de preparación de Colombia para el Clásico Mundial

Martes 3 de marzo

Selección Colombia Vs Pittsburgh Pirates

Estadio Lecom Park de la Florida

Miércoles 4 de marzo

Selección Colombia Vs Bravos de Atlanta

Estadio CoolToday Park.

Pitchers de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol

Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Réiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillermo Zúñiga.

Jugadores de campo

Jorge Alfaro, Michael Arroyo, Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jordan Díaz, Elías Díaz, Dayan Frías, Jesús Marriaga, Carlos Martínez, Harold Ramírez, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano y Giovanny Urshela.

Calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

6 de marzo

Colombia Vs Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

7 de marzo

Colombia Vs Canadá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico