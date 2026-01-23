Selección Colombia de béisbol inició campo de entrenamiento para el Clásico Mundial

La Federación Colombiana de Béisbol confirmó que desde este viernes 23 hasta el lunes 26 de enero se llevará a cabo un mini campo de entrenamiento de la Selección Colombia que disputará el Clásico Mundial.
Los trabajos, liderados por el mánager José Mosquera, contarán con la participación de Harold Ramírez, Dayan Frías, Jorge Alfaro, Gustavo Campero, Julio Teherán, Guillermo Zúñiga, Nabil Crismatt, José Quintana y Michael Arroyo, quienes se destacan como las grandes figuras de la novena nacional de cara al certamen.
" Un grupo diverso, con experiencia y juventud, que se reúne para trabajar unido, fortalecer la identidad del equipo y avanzar en el proceso rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, bajo la guía del mánager José Mosquera", destacó la Federación Colombiana de Béisbol.
Rivales y calendario de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol
La Selección Colombia hace parte del grupo A y enfrentará a Puerto Rico, Canadá, Cuba y Panamá.
6 de marzo
Colombia Vs Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
7 de marzo
Colombia Vs Canadá
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
8 de marzo
Colombia Vs Cuba
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico
9 de marzo
Colombia Vs Panamá
Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico