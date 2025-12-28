Serie del Caribe 2026: anunciaron el calendario oficial con nuevos equipos en el torneo

Los organizadores de la Serie del Caribe publicaron recientemente el calendario de los juegos de este torneo regional de béisbol sin Venezuela, anfitrión inicial que perdió la sede por supuestos problemas logísticos.

México pasó a organizar la competición luego de que la liga de ese país junto a las de Puerto Rico y República Dominicana anunciaran la semana pasada que no jugarían en Venezuela.

El antiguo anfitrión insistió hasta el final que podía organizar la Serie del Caribe. No están claras las condiciones en las que salió del torneo, pues nunca lo comunicó públicamente.

En otras noticias: definida la gran vuelta que Egan Bernal afrontará en 2026

Calendario oficial de la Serie del Caribe 2026

La Serie comenzará el próximo domingo 1 de febrero, cuando uno de los equipos de México enfrentará a Puerto Rico y el otro a República Dominicana; certamen que continuará con una serie por el sistema de todos contra todos hasta el jueves 5 el mismo mes. Ese día quedarán decididos los semifinalistas que jugarán el 6 por el pase a la final que se llevará a cabo el sábado 7.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), anunció a Jalisco como la nuyeva serie del torneo e incluyó en el calendario a Puerto Rico, República Dominicana, dos equipos del anfitrión México y Panamá, en condición de invitado, recordando que ha quedado por fuera Venezuela, así como Cuba y Colombia (por decisión propia), usuales invitados.

La posible razón que llevó a modificar la sede de la Serie del Caribe 2026

Estados Unidos movilizó una gigantesca flota militar en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro asegura tiene como objetivo su derrocamiento.

El despliegue llevó al bombardeo de supuestas narcolanchas, la incautación de buques petroleros sancionados y un cierre informal del espacio aéreo declarado por el presidente Donald Trump, que llevó a una estampida de aerolíneas extranjeras.

Esto habría provocado la suspensión de vuelos que generó un problema logístico para el traslado de los equipos que participarían del torneo.

La prensa especializada informó esta semana que Venezuela tiene previsto organizar un torneo paralelo en las mismas fechas de la Serie del Caribe, la Serie de Las Américas, con representantes de Colombia, Curazao, Nicaragua, Argentina, Cuba y Panamá.