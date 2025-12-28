Remco Evenepoel será el gran rival del Movistar Team en 2026: ¿por qué razón?

Remco Evenepoel dejará el equipo Soudal Quick-Step para defender los colores del Red Bull-BORA-hansgrohe, pedalista belga de 25 años que entra en la lista de los grandes protagonistas a ser tenidos en cuenta en las grandes carreras de la siguiente temporada en el ciclismo internacional.

El corredor que este año dio muestras de su poder como escalador y añadió esa increíble habilidad a su especialidad en las pruebas de contrarreloj, tuvo en este 2025 grandes actuaciones sobre la bicicleta, ganando la Flecha Brabanzona, el Campeonato de Bélgica Contrarreloj y el Campeonato Mundial Contrarreloj, así como también se adjudicó una etapa del Tour de Romandía, una etapa del Critérium del Dauphiné y una etapa en el Tour de Francia.

Lea también: Pogacar prepara sorpresa para el ciclismo mundial: "nunca digas nunca"

En otras noticias: definida la gran vuelta que Egan Bernal afrontará en 2026

Movistar Team tendrá a Remco Evenepoel como su gran rival

El equipo español, que sumó a sus filas al también belga Cian Uijtdebroeks, ha establecido una serie de competencias para su nuevo escalador pensando en llegar de la mejor forma al próximo Tour de Francia, un calendario casi idéntico al que tendrá Evenepoel en el Red Bull.

Cinco de las siete pruebas que disputará el nuevo escalador del Movistar tendrá también a Remco como participante, un listado donde aparece la Volta a la Comunitat Valenciana, la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour Auvergne y el Tour de Francia.

Lea también Movistar Team ya tendría listo el reemplazo de Fernando Gaviria

Clásicas y carreras de varios días tendrá a Cian contra Remco

El debut de Uijtdebroeks con la ‘M’ llegará en la Volta a la Comunitat Valenciana (del 4 al 8 de febrero) carrera debut que brindará el primer sorbo de la rivalidad con su compatriota.

Luego medirán fuerzas en las grandes clásicas de las Ardenas, donde correrán de locales y se prevé una gran lucha por el podio, especialmente en la Lieja-Bastoña-Lieja (25 de abril), donde seguramente participará Tadej Pogacar.

Por último, en el Tour Auvergne - Rhone-Alpes del próximo junio, sin Tadej Pogacar, pero con la posibilidad de que Jonas Vingegaard actúe con el Visma, ambos pedalistas belgas podrán serán candidatos para ganar la clasificación general.