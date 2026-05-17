Sinner le dio duro golpe a Alcaraz y se coronó campeón del Masters de Roma

Terminó de manera oficial una nueva edición del Masters de Roma, la cual tuvo como campeón y protagonista a uno de los tenistas locales que no da el brazo a torcer y sigue sumando trofeos, Jannik Sinner.

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El número uno del mundo ratifica su posición en el Ranking ATP y conquistó el Masters de Roma tras vencer con autoridad 6-4 y 6-4 al noruego Casper Ruud en una final que confirmó el dominio absoluto del italiano en la temporada 2026.

Sinner campeón del Masters de Roma

El primer set fue muy equilibrado en los juegos iniciales, aunque Sinner consiguió el quiebre decisivo en el momento justo. A partir de ahí, el italiano administró la ventaja con mucha tranquilidad y cerró el parcial 6-4 gracias a la solidez de su saque y a la presión constante que ejerció sobre el revés del noruego.

En el segundo set el guion fue similar. Sinner mantuvo un ritmo altísimo desde el fondo de la pista y volvió a romper el servicio de Ruud en un momento clave. El noruego buscó variar con dejadas y subidas a la red, pero el italiano respondió con enorme madurez táctica y mantuvo el control emocional frente al apoyo masivo del público romano. Finalmente, cerró el encuentro con otro 6-4 para desatar la celebración en casa.

La victoria tuvo un significado histórico para Sinner. Con este título en Roma completó el llamado “Career Golden Masters”, convirtiéndose apenas en el segundo jugador en la historia en ganar los nueve torneos Masters 1000 del circuito, una hazaña que anteriormente solo había conseguido Novak Djokovic. Además, se transformó en el primer italiano en conquistar el torneo de Roma desde Adriano Panatta en 1976.

El triunfo también ratifica el impresionante dominio del italiano en 2026. Sinner llegó a 34 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 y sigue acumulando títulos en una temporada espectacular donde ya ganó Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y ahora Roma.