Sinner quiere dejar botado a Alcaraz en el Ranking ATP con el título del Madrid Open

La edición 2026 del Madrid Open fue completamente diferente, ya que varias figuras del tenis mundial como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz no formaron parte de él, pero quien aprovechó esta situación fue el actual número uno del mundo, Sinner.

El italiano, Jannik Sinner, firmó una sólida victoria sobre el español Rafael Jódar en el Madrid Open, imponiéndose por 6-2 y 7-6 (7/0) en un partido que combinó autoridad y momentos de alta tensión. Con este resultado, el número uno del mundo reafirma su candidatura al título en la capital española.

Sinner se encamina al título del Madrid Open

Con un juego agresivo desde el fondo de la pista y una gran efectividad con el primer servicio, el italiano dominó el ritmo del partido. Jódar, que contaba con el respaldo del público local, intentó mantenerse firme, pero se vio superado por la intensidad y precisión de su rival. El primer set se resolvió rápidamente con un 6-2, reflejo del control que ejerció Sinner en cada intercambio.

Sin embargo, el segundo parcial presentó una historia completamente diferente. Jódar elevó su nivel, mostró mayor consistencia y logró incomodar al italiano en varios pasajes del set.

El español mejoró notablemente con su servicio y encontró espacios para contraatacar, llevando el partido a un terreno más equilibrado. Sinner, por su parte, tuvo que ajustar su estrategia y demostrar paciencia para no caer en errores no forzados.

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A medida que avanzaba el set, la tensión fue en aumento. Ambos jugadores mantuvieron sus turnos de saque, lo que derivó en un tie-break decisivo. Fue allí donde Sinner volvió a marcar la diferencia con su jerarquía. El italiano jugó un desempate impecable, sin conceder puntos, cerrando el 7-0 con autoridad y dejando sin opciones a Jódar.

Con esta victoria, Sinner avanza en el Madrid Open con confianza y solidez. Su rendimiento en la arcilla madrileña lo posiciona como uno de los grandes favoritos, gracias a su potencia, regularidad y mentalidad competitiva.

Próximo partido de Jannik Sinner en el Madrid Open

El tenista de 24 años clasificó de manera sufrida a la instancia de las semifinales en donde solamente quedan los cuatro mejores de la competencia.

El cupo a la gran final se definirá el viernes 1 de mayo y su rival saldrá de la llave del francés, Arthur Fils, y el checo, Jiří Lehečka.