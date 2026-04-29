Luis Díaz no cree en nadie: los múltiples récords en semifinales de Champions

Con un penal provocado y con un gol que acortó las distancias, Luis Fernando Díaz Marulanda fue, sin duda alguna, una de las grandes figuras del Bayern Múnich en esta semifinal de la UEFA Champions League dejando todo para el partido de vuelta en Alemania.

Luis Díaz pareciera no cansarse de una temporada en la que ha jugado prácticamente todos los partidos con el Bayern Múnich, justo en medio de un año en el que habrá Mundial en el que representará a la Selección Colombia. Como si fuera poco, ya llegó a 26 anotaciones y compone el mejor tridente actual con Harry Kane y Michael Olise con 100 goles marcados en total.

Supera sus anteriores temporadas y quiere seguir dando de qué hablar con incesantes récords que ha obtenido en la Bundesliga y en la UEFA Champions League, competencia que le hace falta por ganar. Las semifinales, aunque no arrancaron de la mejor forma permitieron que rompiera otras marcas.

LUIS DÍAZ: UNA MARCA QUE SE CONSOLIDÓ DESDE LOS CUARTOS DE FINAL

Desde los cuartos de final en el Bayern Múnich vs Real Madrid, el cuadro bávaro sacó los resultados en los dos partidos, tanto en España como en Alemania. Luis Díaz marcó un gol en la ida y otro en la vuelta para sellar la clasificación a las semifinales.

Por primera vez le marcó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y, además, le ganaba al cuadro ibérico, dado que tenía la espinita todavía de la caída en la final de la Champions League en el 2022.

De acuerdo con información de Álvaro Hincapié en Planeta Fútbol, Luis Díaz es el máximo goleador colombiano de la UEFA Champions League con 17 anotaciones superando a referentes como Falcao García, Jackson Martínez, entre otros.

Además, en esta instancia, ‘Lucho’ se convirtió en el único jugador colombiano en convertir en dos cuartos de final diferentes anotándole al Benfica en el 2022 y al Real Madrid en el 2026.

LOS DATOS QUE CONSOLIDAN A LUIS DÍAZ EN LA SEMIFINAL

Además de lograr marcar en los cuartos de final en dos periodos diferentes, Luis Díaz, con su gol ante el Paris Saint-Germain en semifinales logró hacer lo mismo, pues, en el 2022 batió al Villarreal para llegar a la final y ahora, cuatro años después, anotó contra los parisinos.

Luis Díaz, además, es el único jugador colombiano en disputar una final de la Champions League estando en la cancha sumando algunos minutos en el terreno de juego. James Rodríguez quedó campeón, pero nunca jugó un partido en una definición del título.

Para esta edición en el 2026, Luis Fernando Díaz espera volver a una final, así como sucedió en el 2022. Esta vez no tendrá al Real Madrid como rival, pues, tendrá que superar primero al Paris Saint-Germain y luego se podría ver con el Arsenal o con el Atlético de Madrid.

LUIS DÍAZ ESPERA AL PARIS SAINT-GERMAIN

Gracias al gol de Luis Díaz en el 5-4 en el Parque de los Príncipes, el extremo guajiro logró acortar las distancias para que la vuelta sea un infierno para los parisinos en el Allianz Arena. Además, el colombiano está dulce en esta temporada y por ese cuarto tanto, Luis espera la visita del club francés.

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En el Allianz Arena, Luis Díaz necesita generar más impacto para poder igualar la serie primero, y, después sacar adelante el resultado de dos goles de diferencia para sellar la clasificación para la final de la Champions League. Sería la segunda para ‘Lucho’, y en esta ocasión, espera sacarse la espinita del 2022 para ser campeón.