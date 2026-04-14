Sorpresa en la NBA: el ranking de camisetas más vendidas que confirma un cambio de era

La NBA reveló el listado de las camisetas más vendidas al cierre de la temporada regular. Una de las grandes sorpresas del año pasa por la ausencia de LeBron James, quien ya no está en los primeros lugares de una clasificación que históricamente ha dominado.

Luka Doncic, escolta de Los Angeles Lakers, consolida su ascenso en la NBA

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El ranking, elaborado con datos de NBAStore.com y socios comerciales de la liga, fue liderado por Stephen Curry, base de los Golden State Warriors, quien reafirmó su enorme impacto global. En la segunda posición apareció Luka Doncic, escolta de Los Angeles Lakers, consolidando su ascenso como una de las caras más influyentes de la liga.

El podio lo completaron nombres en pleno auge como Jalen Brunson, de los New York Knicks, y el fenómeno francés Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs. En ese grupo selecto, LeBron aparece relegado, marcando un cambio simbólico en las preferencias del público.

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Detrás también figuran figuras como Anthony Edwards y Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso, reflejando una clara tendencia hacia una nueva generación que gana protagonismo dentro y fuera de la cancha.

El dato no pasa desapercibido: seis de los jugadores del listado tienen 25 años o menos, entre ellos talentos emergentes como Cooper Flagg, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y LaMelo Ball, quienes impulsan una renovación en el mercado y en la popularidad global de la liga.

En cuanto a equipos, los Knicks lideraron la venta de productos oficiales, seguidos por los Lakers y los Boston Celtics.