Toronto Raptors sorprendió con su regreso a unos playoffs de la NBA

Llego a su fin de manera oficial la primera fase de la temporada 2025/2026 de la NBA y Los Toronto Raptors sellaron su clasificación a los playoffs tras una victoria clave frente a los Brooklyn Nets en un duelo cargado de tensión y con implicaciones directas en la tabla de la Conferencia Este.

El conjunto canadiense supo imponer su ritmo en los momentos decisivos y aseguró un triunfo que desató la celebración de sus aficionados al haber vuelto a una instancia de playoffs en la competencia más importante de baloncesto en el mundo.

Así fue la clasificación de Raptors a los playoff de la NBA

Raptors hizo respetar su condición de local en el Scotiabank Arena y desde el inicio del partido mostró a unos un juego agresivo en defensa y con buena circulación de balón en ataque. La intensidad fue una constante, especialmente en la primera mitad, donde lograron neutralizar las principales armas ofensivas de Brooklyn y llevarse los dos cuartos por 32-27 y 38-34.

Los Nets, por su parte, intentaron mantenerse en juego gracias a su efectividad en el perímetro, pero carecieron de consistencia en los momentos clave, regalando puntos importantes sobre los últimos minutos de cada cuarto.

En el tercer cuarto, Toronto dio un golpe de autoridad. Con transiciones rápidas y una defensa asfixiante, lograron abrir una ventaja que resultó determinante, al cual fue de siete puntos y, prácticamente, una "estocada final" que les permitiría llegar al cuarto final con mayor seguridad.

Los Raptors sellaron con con broche de oro el partido al ganar el último cuarto 36-17, sacando casi 20 puntos de ventaja. Con este resultado, los Raptors confirman su regreso a la postemporada, un objetivo que parecía complicado meses atrás. La clasificación no solo representa un logro deportivo, sino también una muestra del crecimiento del equipo a lo largo de la campaña.

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Próximo partido de Raptors en la NBA

Tras haber clasificado a los playoffs en la quinta casilla de la Conferencia Este, Los Raptors se jugarán la vida contra Cavaliers para intentar seguir avanzando en la competencia y soñar con el título.

El primer partido se jugará en la casa de Cavaliers, en el Rocket Arena de Cleveland, el sábado 18 de abril sobre las 12:00 hora Colombia.