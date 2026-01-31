Sorpresa total en el Abierto de Australia; Sabalenka perdió el título

La kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona del Abierto de Australia tras imponerse a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, por 6-4, 4-6 y 6-4 en una final intensa disputada en la Rod Laver Arena, la cual se resolvió en 2 horas y 18 minutos.

Rybakina, de 26 años, supo resistir un inicio adverso en el tercer set para terminar imponiendo su solidez al servicio y su sangre fría en los puntos decisivos. Sabalenka, campeona en 2023 y 2024 en Melbourne, llegó a dominar por momentos el encuentro, pero no consiguió sostener la ventaja ante la reacción de su rival.

Partidazo en la final del Abierto de Australia femenino del 2026

El partido confirmó la igualdad entre dos de las jugadoras más potentes del circuito y se decidió por pequeños detalles en los momentos clave. Además, supuso un giro respecto a la final de Melbourne de 2023, cuando la victoria cayó del lado de Sabalenka.

Después de un set para cada lado, donde Rybakina ganó el primero y Sabalenka el segundo, el parcial decisivo comenzó con un claro dominio de la bielorrusa, que se adelantó 3-0 gracias a su primer servicio y a su capacidad para presionar, sin embargo, Rybakina no perdió la calma, ajustó la dirección de sus saques, redujo riesgos y fue recuperando terreno juego a juego hasta igualar el marcador.

Con 5-4 a su favor, Rybakina afrontó el último turno de servicio con determinación. Sabalenka llegó a amenazar con un resto ganador que llevó el juego al 30-30, pero la kazaja respondió con dos primeros saques consecutivos sin devolución que cerraron el partido y desataron la celebración en la pista central de Melbourne.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Rybakina?

El triunfo en Melbourne supone para Rybakina su segundo título de Grand Slam y refuerza su posición entre las jugadoras más consistentes del panorama actual. A sus 26 años, confirma su condición como una de las grandes especialistas en superficies rápidas.

Campeona de Wimbledon en 2022 y habitual en las rondas finales de los torneos de categoría WTA 1000, la tenista nacida en Moscú y nacionalizada kazaja ha construido su carrera sobre un servicio potente y una notable economía de movimientos desde el fondo de la pista.

