Team Pinilla vs Team Garza EN VIVO HOY 25 de febrero - Élite Bachestic

Este miércoles 25 de febrero se disputará uno de los partidos más importantes del mes en el microfútbol colombiano, pues los Élite Bachestic organizaron el Team Pinilla vs Team Garza, ambos equipos con figuras de Selección Colombia.

El juego se disputará en el Coliseo La Portada, ubicado en La Calera (Cundinamarca), el cual fue sometido a algunas adecuaciones para albergar el encuentro.

A las 8:00 de la noche iniciará el juego que enfrenta a los equipos de Pinilla y Garza, pero antes habrá dos juegos preliminares, que contarán con algunas promesas del microfútbol nacional.

En el Team Garza aparecen figuras como Mimi, Hugo Pazos y Deibyd Mosquera; mientras que en el Team Pinilla estarán -fuera de Jhon Jairo Pinilla- Julián Porras, Cristian Romero y Pinillita.

Pizzero, Burro, Frank Narváez, Daniel Pulgarín, Chogüí, Nico Vásquez, Pascuala, Pablo Sierra, Jhonsito y Mica serán otros de los protagonistas.

Team Pinilla vs Team Garza: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero

El partido Team Pinilla vs Team Garza, organizado por los Élite Bachestic, se disputará este miércoles 25 de febrero a partir de las 20:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver EN VIVO en el perfil de Facebook de Los Élite Bachestic, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:00

España: 03:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

Estados Unidos: 21:00 (D.C. y Florida) - 20:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)

México: 19:00