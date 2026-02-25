Los cuatro colombianos que disputarán los octavos de final de Champions League

La UEFA Champions League 2025-26 ya tiene definidos a sus clasificados a los octavos de final, instancia en la que habrá presencia colombiana. Serán cuatro los futbolistas del país que disputarán la ronda de eliminación directa.

Ya estaban confirmados Luis Díaz con el Bayern Múnich y Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa, clubes que avanzaron directamente a octavos luego de terminar segundo y séptimo, respectivamente, en la fase liga.

Estadísticas de Luis Díaz y Luis Javier Suárez en Champions

El conjunto alemán y el equipo portugués evitaron la ronda de playoffs gracias a su posición en la tabla, asegurando su cupo entre los 16 mejores sin necesidad de disputar la fase intermedia.

En el caso de Luis Díaz, su participación ha sido constante en esta Champions. El extremo disputó seis partidos con el Bayern, en los que aportó tres goles y una asistencia, números que respaldan su influencia ofensiva en el equipo bávaro.

Por su parte, Luis Javier Suárez fue una de las piezas ofensivas más importantes del Sporting de Lisboa. El delantero jugó siete encuentros, marcó cuatro goles y entregó una asistencia, consolidándose como referencia en el frente de ataque.

Davinson y Yaser jugarán octavos de Champions

La nómina colombiana se amplió en la fase de playoffs, donde el Galatasaray logró su clasificación tras derrotar 7-5 en el global a la Juventus FC, asegurando su presencia en octavos de final.

En ese equipo militan Davinson Sánchez y Yaser Asprilla. Sánchez ha disputado los diez partidos de Galatasaray en esta edición, siendo un baluarte defensivo; además, apenas recibió dos tarjetas amarillas y aportó un gol.

Por su parte, Yaser Asprilla, quien llegó procedente del Girona, no ha sumado minutos en Champions con el club turco, aunque ha integrado el banquillo de suplentes en varios compromisos.

En los octavos de final, cuyos cruces se definirán a través de sorteo, Galatasaray iniciará su serie como local, mientras que Bayern Múnich y Sporting de Lisboa cerrarán sus respectivas eliminatorias en casa, con la ilusión de seguir avanzando en el máximo torneo europeo.