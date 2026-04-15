Terrible noticia para el mundo del tenis tras declaración de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, tras disputar y perder el Masters de Montecarlo, salió inmediatamente rumbo a suelo español para disputar el del Open de Barcelona, uno de los torneos más emblemáticos de la gira sobre polvo de ladrillo.

Sin embargo, el joven español, vigente referente del circuito y uno de los máximos favoritos al título, se vio obligado a retirarse debido a molestias físicas, encendiendo las alarmas de cara a los próximos compromisos de la temporada.

Carlos Alcaraz confirmó lesión durante el Open de Barcelona

Alcaraz llegaba a Barcelona con grandes expectativas, no solo por su condición de figura local, sino también por su excelente rendimiento en torneos recientes como el Indian Wells y el reciente Masters de Montecarlo, aunque ambos los perdió en las instancias finales.

Además de auspiciar como local, su estilo explosivo, intensidad competitiva y capacidad para dominar en tierra batida lo posicionaban como el principal candidato a quedarse con el trofeo. Sin embargo, los problemas físicos terminaron truncando su participación antes de poder desplegar su mejor versión.

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Según trascendió, el murciano arrastraba molestias musculares desde hace un par de torneos atrás que se intensificaron en los últimos días. Aunque intentó mantenerse en competencia, el equipo médico y el propio jugador optaron por priorizar la salud y evitar una lesión mayor.

"La verdad que es es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez porque ya lo he hecho previamente, y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo. Yo creía que que ya había sentido (esto) previamente y que no iba a ir a más, que eran simplemente molestias de exigencia de toda la semana, pero visto las pruebas de hoy es una es una lesión un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos".

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¿Quiénes quedan como candidatos al Open de Barcelona?

La baja de Alcaraz no solo afecta el atractivo del Open de Barcelona, sino que también reconfigura el cuadro del torneo, dejando abierta la lucha por el título. Jugadores como Casper Ruud o Stefanos Tsitsipas podrían beneficiarse de esta situación, en un certamen que ahora luce más parejo e impredecible.

Más allá del impacto inmediato, la principal preocupación gira en torno al estado físico de Alcaraz de cara a los grandes objetivos de la temporada, especialmente Roland Garros. El español es considerado uno de los principales aspirantes al título en París, por lo que su recuperación será clave en las próximas semanas.