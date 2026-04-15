James gana la confianza en Minnesota: “Lo estuvimos monitoreando de cerca”

La espera llegó a su final para James David Rodríguez Rubio que, después de la Fecha FIFA de marzo con la Selección Colombia no pudo estar presente en los duelos contra LA Galaxy y San Diego FC por la MLS. Una deshidratación severa lo dejó afuera de los entrenamientos al igual que de la competencia.

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Superó ese detalle infortunado y volvió a las canchas para entrenar a la par del grupo, y, posteriormente, regresó a una titularidad con el Minnesota United en la US Open Cup enfrentando al Sacramento FC. En aquel encuentro, James Rodríguez alcanzó a disputar un poco más de sesenta minutos.

Para la Selección Colombia es una noticia más que importante para lo que se viene pensando en el Mundial y para lo que será el final de la temporada en Estados Unidos. Si empieza a sumar minutos con la institución norteamericana, podría regresar a su mejor forma, esa que no tuvo en la Fecha FIFA. Cameron Knowles no dudó en la rueda de prensa y analizó el estreno del cucuteño.

CAMERON KNOWLES Y LA IMPORTANCIA DE JAMES: “SE VE CÓMO CREA JUEGO, LO PRECISO QUE ES”

A lo largo de los 66 minutos que estuvo en cancha en la US Open Cup, James Rodríguez tuvo un rendimiento positivo con una calificación de 7 sobre 10. Hizo 73 toques, solo 14 que no encontró compañero y tuvo un disparo que se fue desviado. Además, el volante estuvo presente en todas las zonas del mediocampo en busca de enlazar pases con su equipo y causar peligro.

Sin embargo, no pudo marcar ni asistir para que el Minnesota sumara la victoria durante los 90 minutos. En penales, ya sin James, el club minesotano terminó ganando con un marcador de 8-9. Con esto, el colombiano ya suma más de 100 minutos en la temporada.

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Luego, Cameron Knowles entregó un buen análisis sobre el aporte de James Rodríguez indicando que, “muy bien. Se ve cómo crea juego, lo preciso que es con el balón y cómo involucra a todos los demás en el partido”. Lo que más le destacan, pese a la igualdad sin goles es esa capacidad de crear importantes opciones de gol.

Aparte del funcionamiento que tuvo en la cancha, Cameron Knowles también destacó su regreso, “considerando que no había jugado mucho y que tuvo tiempo de baja y recuperación de la deshidratación, volvió a entrenar a pleno rendimiento y se esforzó al máximo. Estuvimos monitoreando de cerca la carga de trabajo que tuvo durante el partido y creo que lo hizo muy bien”.

EL PRÓXIMO RETO PARA JAMES RODRÍGUEZ CON EL MINNESOTA UNITED

A James Rodríguez todavía le hace falta sumar titularidades en la MLS con el Minnesota United. El volante cucuteño ya lleva 39 minutos en la temporada en el rentado local, pero no ha sido inicialista. Con poco más de la mitad de los minutos jugados en la US Open Cup, James Rodríguez buscará ser titular en la próxima fecha.

La decisión será de Cameron Knowles si desea tener en cuenta a James desde el arranque para que sume su primera titularidad en el cuadro estadounidense. Ese duelo será en condición de local contra el Portland Timbers el sábado 18 de abril a las 7:30 de la noche en horario de Colombia.

LA IMPORTANCIA DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL MINNESOTA UNITED

En medio de la semana de recuperación de James Rodríguez antes de sumar las primeras sesiones de entrenamiento, Cameron Knowles destacó por qué decidieron fichar al mediocampista ex Real Madrid, “cuando fichamos a James, el primer mensaje a los jugadores fue que esta es una gran oportunidad para todos, porque hay más ojos en el equipo que nunca. Trae una oportunidad real en términos de la forma en que rindes, la forma en que te comportas con el grupo”.

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También volvió a analizar toda la entrega y el profesionalismo que ha tenido el mediocampista colombiano a lo largo de lo que va de la temporada, “James desde el primer día mostró su disposición para ayudar al equipo, sus hábitos de entrenamiento son excepcionales, su profesionalismo, su humildad. Estábamos tratando de ponerlo en forma y él no tiene ningún problema en unirse a un grupo que en su mayoría son jugadores del segundo equipo para seguir ganando forma física”.