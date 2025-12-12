¿Tom Brady vuelve a la NFL?, las declaraciones que abrieron el debate

Tom Brady, leyenda absoluta de la NFL, dejó abierta una puerta que pocos esperaban: aseguró que, con 48 años, está en plenitud física para volver a jugar. Sin embargo, reconoció que su rol como propietario minoritario de los Raiders hace imposible cualquier intento de salir del retiro.

El siete veces campeón del Super Bowl afirmó que estaría listo para regresar si las reglas se lo permitieran. “Podría volver, pero ya no me lo permiten porque soy propietario minoritario de los Raiders”, señaló, desatando una ola de reacciones en la liga.

Brady también opinó sobre el sorprendente regreso de Philip Rivers, quien firmó con los Indianapolis Colts a los 44 años, cinco después de su retiro. Dijo que no le causa sorpresa y que confía en que el mariscal mostrará un gran nivel frente a los Seattle Seahawks este domingo.

El actual analista de FOX Sports explicó que la posición de quarterback depende más de la agilidad mental que de la capacidad física, algo que aprendió en sus días con Michigan Wolverines. Para él, eso hace posible que jugadores veteranos puedan competir.

Brady recordó que la clave es tener la fortaleza física suficiente para soportar los golpes y ejecutar decisiones rápidas en la bolsa de protección. “Si la respuesta es sí, estás dentro”, sentenció sobre el regreso de un mariscal.

Tom Brady se burló de Philip Rivers

Entre risas, el futuro miembro del Salón de la Fama bromeó sobre la decisión de Rivers de regresar: “¿Quién se retira y luego se ‘desretira’ para volver a retirarse? Es ridículo”, dijo, haciendo referencia a su propio regreso en 2022.

Cabe recordar que Brady anunció su retiro en febrero de ese año, pero 40 días después decidió jugar una temporada más con los Buccaneers. Al final del 2022, esta vez sí, anunció su retiro definitivo.

Sus declaraciones reactivan el eterno debate: ¿puede el mejor de todos los tiempos realmente volver a la NFL? Por ahora, la respuesta depende más de su contrato con los Raiders que de sus capacidades dentro del campo.