Tomás Restrepo, campeón del Junior Orange Bowl de golf

Los golfistas colombianos siguen brillando a nivel internacional y en las últimas horas el encargado de destacarse fue Tomás Restrepo, quien se consagró campeón del Junior Orange Bowl de golf.

Restrepo se impuso en el certamen que se llevó a cabo en Estados Unidos al firmar tarjetas de 69 - 68 - 64 y 69 golpes en los cuatro días de competencias.

El golfista de 17 años terminó en el primer lugar con 270 impactos para un registro de -14 golpes, teniendo en cuenta el par del campo.

De esta manera, el deportista nacido en Manizales revalidó el buen cierre de temporada 2025, en el que se quedó con el primer lugar del Tour Élite y además del Campeonato Mundial Juvenil que se llevó a cabo en Japón.

“Estoy muy feliz por este resultado. El trabajo que vengo realizando con mi coach me ha servido mucho y no podía pedir otro inicio de año diferente a este. Me siento muy contento con esta victoria y creo que lo más importante fue cómo la conseguí, sumando todos los días rondas buenas y empezando a marcar diferencia desde la tercera jornada”, aseguró Tomás tras este título.

Buen historial de Colombia en el Junior Orange Bowl

El triunfo de Tomás Restrepo consolida los buenos resultados que han tenido los colombianos en el prestigioso torneo en el que se han destacados figuras de la talla de Tiger Woods y Sergio García.

En el pasado, Camilo Villegas y Camilo Benedetti se habían quedado con el título en el certamen.

Otros colombianos en el Junior Orange Bowl

En la edición del 2026 del Junior Orange Bowl también participaron Samuel González y Emilio Vélez, quienes se ubicaron en las casillas 20 y 24, respectivamente.