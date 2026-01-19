Tomás Restrepo hace historia en el LAAC; igualó mejor marca de Colombia en el torneo

Tomás Restrepo firmó una actuación destacada en el Latin America Amateur Championship 2026 al quedarse con el tercer lugar del certamen, el jugador nacido en Manizales estuvo en plena pelea por el título hasta el tramo final del recorrido, aunque un cierre desafortunado le impidió alcanzar el desempate y terminó a solo dos golpes del liderato.

“Antes que nada estoy muy agradecido con el Latin America Amateur Championship 2026 y estoy muy feliz de haber representado a Colombia en un torneo de estos. Hoy la ronda estuvo muy interesante, le pegué muy bien a la pelota, pero no logré meter un par de putts para poderme embalar, pero así es esto”, aseguró Tomás luego de su ronda final.

¿Cómo quedó Restrepo en la jornada final del LAAC y quién fue el campeón?

El colombiano concluyó el torneo con un acumulado de tres golpes bajo par, tras una jornada final en la que mostró solidez y carácter competitivo, incluso, durante varios pasajes del día llegó a ocupar la primera posición, pero un error en el hoyo 18 lo sacó de la lucha directa por el campeonato, situación fue aprovechada por el argentino Mateo Pulcini, quien remontó y se impuso en el desempate frente al venezolano Virgilio Paz, ambos con cinco bajo par.

“La fe siempre estuvo intacta, el birdie del 10 fue muy bueno, pero los tres putts del hoyo 11 me sacaron de ese momentum. Sin embargo, así es esto, me seguí dando oportunidades y después del 14 no pude embocar más para darme más chances. En el 18 me quedó un tiro un poco incómodo y que con la adrenalina no era nada fácil, pero estoy feliz del resultado de esta semana y estoy muy contento porque cumplí mis objetivos”, sentenció Tomás.

Tomás Restrepo igualó la mejor participación de un colombiano en el LAAC

Con este tercer puesto, Restrepo igualó la mejor participación histórica de Colombia en el Latin America Amateur Championship, un logro que hasta ahora solo habían conseguido Mateo Fuenmayor y José Vega. En once ediciones del torneo, el país aún no ha podido celebrar un título, pero el rendimiento del manizaleño vuelve a confirmar la presencia de talento colombiano en la élite amateur de la región.

La actuación nacional se completó con Santiago Rivas Llano, quien finalizó empatado en la undécima posición luego de una buena semana, aunque un triple putt en el hoyo 17 le costó mantenerse dentro del top 10. Más atrás aparecieron Daniel Faccini y Carlos Ardila, ambos en el puesto 31 con +9, mientras que Emilio Vélez cerró en la casilla 38 con +10, en una edición que dejó sensaciones positivas para el golf colombiano.