Nacional tendría estrenos ante Inter Miami: lista oficial de convocados

Llegó la hora para uno de los partidos más esperados en este 2026. El ‘Partido de la Historia’, como fue catalogado por los organizadores que tendrá la presencia de Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores en 1989 y en 2016, ante el Inter Miami de figuras como Rodrigo De Paul, Luis Alberto Suárez, y, Lionel Andrés Messi.

El Atanasio Girardot se vestirá de fiesta en un encuentro que promete mucho. El solo hecho de que en Inter Miami esté Lionel Messi y que el argentino campeón del mundo en 2022 pise Colombia y el recinto deportivo icónico del fútbol antioqueño ya da de qué hablar.

Este hecho del ‘Partido de la Historia’ ha aplazado dos partidos de Atlético Nacional en la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño suma una victoria ante Boyacá Chicó y debe los juegos frente a Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla. Inter Miami, por su parte, arrancará la MLS el 21 de febrero enfrentando a Los Ángeles FC.

A falta de horas para el vibrante duelo entre Nacional e Inter Miami, el cuadro verdolaga dio a conocer la lista de 25 convocados que afrontarán el juego a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia. Podría haber debuts de fichajes y de juveniles.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ATLÉTICO NACIONAL PARA ENFRENTAR AL INTER MIAMI

Para este primer semestre del 2026, Atlético Nacional sufrió las bajas de Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro, Marino Hinestroza y Facundo Batista. Mantuvieron la mayoría de la base del 2025, y añadieron jugadores experimentados y jóvenes como Milton Casco, Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño. Además, sellaron el fichaje de Alfredo Morelos en una negociación con Santos de Brasil.

Mientras esperan por Cristian ‘Chicho’ Arango, los cinco fichajes de Nacional tendrán protagonismo en este encuentro frente al Inter Miami, por lo menos fueron convocados por el entrenador Diego Arias. Podría ser el estreno de Eduard Bello que no sumó minutos en el arranque, mismo caso de Kevin Cataño y de Alfredo Morelos.

La gran ausencia tiene que ver con Matheus Uribe que no pudo estar dentro de la lista de convocados por molestias musculares que tiene y que lo complicaron para estar en este ‘Partido de la Historia’. Hay presencia de jugadores canteranos como Fabio Martínez, Robinson García, Matías Lozano y Xavi Ríos.

Convocados de Atlético Nacional:

Arqueros: David Ospina, Kevin Cataño y Harlen Castillo.

Defensores: César Haydar, Andrés Felipe Román, William Tesillo, Milton Casco, Samuel Velásquez, Fabio Martínez, Simón García y Robinson García.

Mediocampistas: Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Jorman Campuzano, Matías Lozano, Juan Bauzá, Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata y Xavi Ríos.

Delanteros: Eduard Bello, Dairon Asprilla, Alfredo Morelos, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Andrés Sarmiento.