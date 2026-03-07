[VIDEO] Colombia debutó en el Clásico Mundial de Bésibol 2026: Reviva las carreras

La Selección Colombia comenzó su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo más importante de este deporte a nivel de selecciones, que se disputa entre el 5 y el 17 de marzo en sedes como San Juan, Tokio, Houston y Miami. Desafortunado resultado para el equipo tricolor.

El equipo nacional integra el Grupo A, que se disputa en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, donde enfrenta a rivales de alto nivel como Selección de Puerto Rico de béisbol, Selección de Cuba de béisbol, Selección de Canadá de béisbol y Selección de Panamá de béisbol.

Colombia debutó este 6 de marzo frente a Puerto Rico en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan

El calendario continua un día después, el 7 de marzo, se medirá contra Canadá desde las 11:00 a. m. Posteriormente enfrentará a Cuba el 8 de marzo al mediodía y cerrará la fase de grupos el 9 de marzo contra Panamá, también a las 12:00 m.

El formato del torneo reúne a 20 selecciones divididas en cuatro grupos de cinco equipos donde todos juegan contra todos. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de finalinstancia que se disputará a partido único hasta definir al campeón.

La gran final del campeonato está programada para el 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami, donde se coronará al nuevo monarca del béisbol mundial.

Con un estadio abarrotado de gente el equipo colombiano debutó en un reñido encuentro contra Puerto Rico, en San Juan. El partido comenzó bastante parejo, en la tercera entrada aún no se sacaban diferencias, Colombia se acercaba con algunos jugadores en bases, pero que finalmente no podían conectar alguna carrera.

En la quinta entrada llegó el desafortunado momento para la tricolor, un rally en el que los boricuas supieron sacar diferencias, con cinco carreras anotadas.

La sexta entrada, vital, y esperada, no trajo los resultados esperados, Colombia no pudo reaccionar, Puerto Rico pisó fuerte en el duelo contra los cafeteros.

El dirigente de Puerto Rico, Yadier Molina, dejó claro que la novena boricua no llegó al Clásico Mundial de Béisbol 2026 a participar: “Tenemos un grupo talentoso, un grupo que no tiene miedo. El mensaje desde el primer día fue de que aquí no le vamos a bajar la cabeza a nadie. Están los que son y confiamos en el talento. Confiamos en el pitcheo y en la defensa”.