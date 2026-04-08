[VIDEO] ¡Estalló la raqueta! Show de Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Montecarlo

El Masters 1000 de Montecarlo dejó una de las escenas más llamativas de la jornada con la inesperada derrota de Daniil Medvedev, quien cayó con un contundente doble 6-0 ante el italiano Matteo Berrettini, actual número 90 del mundo. Más allá del resultado, el foco también estuvo en la reacción del tenista ruso, que no logró contener su frustración durante el compromiso.

Medvedev evidenció incomodidad y su enojo fue en aumento en Montecarlo

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Desde los primeros juegos, Medvedev evidenció incomodidad en la pista y, a medida que el marcador se inclinaba en su contra, su enojo fue en aumento. La impotencia se tradujo en repetidos golpes contra su raqueta, que terminó pagando las consecuencias de una tarde para el olvido. En varios pasajes del encuentro, el ruso descargó su rabia con gestos visibles de inconformidad, reflejando la falta de respuestas ante el dominio absoluto de su rival.

El partido, que apenas duró 51 minutos, estuvo completamente controlado por Berrettini, quien aprovechó cada oportunidad para quebrar el servicio de Medvedev. El ruso, por su parte, nunca encontró su ritmo y solo en el primer juego logró mostrar algo de resistencia, aunque sin éxito para cambiar la dinámica del compromiso.

Medvedev protagonizó uno de los episodios de mayor tensión en la jornada en Montecarlo

La escena de furia contrastó con la solidez del italiano, que firmó una de las victorias más impactantes del torneo. Mientras Berrettini celebraba un triunfo histórico, Medvedev se retiraba visiblemente molesto, tras protagonizar uno de los episodios de mayor tensión en la jornada.

Con este resultado, Berrettini avanza a los octavos de final, donde se medirá al ganador del duelo entre Joao Fonseca y Arthur Rinderknech. Entretanto, Medvedev deberá pasar página rápidamente y replantear su rendimiento, luego de una actuación marcada tanto por la derrota como por su evidente pérdida de control en la cancha.