Carlos Alcaraz rompió con todo y avanzó a octavos de final del Masters de Montecarlo

Comenzó de manera oficial una nueva edición del Masters de Montecarlo, la cual estará colmada de grandes figuras como Jannik Sinner y el propio número uno del mundo, Carlos Alcaraz, quien ya debutó de buena manera y avanzó a la siguiente instancia de la competencia.

El tenista español Carlos Alcaraz firmó una actuación contundente al imponerse por 6-1 y 6-3 frente al argentino, Sebastián Báez, en un partido que reflejó la enorme diferencia de ritmo, potencia y precisión entre ambos jugadores.

Alcaraz avanzó a los octavos de final del Masters de Montecarlo

Con este significativo triunfo en el inicio del Masters de Montecacrlo, Alcaraz continúa consolidando su gran momento en el circuito y reafirma su condición de uno de los principales candidatos en cualquier torneo que disputa.

El primer set fue prácticamente un monólogo, con el murciano imponiendo condiciones en cada punto y aprovechando los errores no forzados de su rival. El 6-1 en apenas unos minutos reflejó el dominio absoluto del número uno español.

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El segundo set, que terminó 6-3, mostró una leve mejoría de Báez, pero nunca puso en verdadero peligro el triunfo de Alcaraz. Cada vez que el argentino insinuaba una reacción, el español elevaba su nivel, demostrando una madurez competitiva notable pese a su juventud. Su capacidad para gestionar los momentos importantes y mantener la intensidad fue determinante.

Con esta victoria, Alcaraz envía un mensaje claro al resto del circuito y es que se encuentra en un nivel altísimo y listo para pelear por los títulos más importantes. Por su parte, Báez deberá seguir trabajando en su consistencia frente a jugadores de élite, aunque su actitud competitiva sigue siendo un punto a favor.

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Próximo partido de Carlos Alcaraz en el Masters de Montecarlo

Alcaraz llegó pisando fuerte a Montecarlo con una contundente victoria que le permitió instaurarse en los octavos de final de la competencia, en donde todavía no tiene rival, pero el duelo se disputará el jueves 9 de abril.

¿Cómo va Jannik Sinner en el Masters de Montecarlo?

El italiano, Jannik Sinner, firmó un debut demoledor en el Masters 1000 de Montecarlo tras imponerse con autoridad al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0. El encuentro tuvo un inicio relativamente parejo, con Humbert intentando competir desde el fondo de la cancha, pero Sinner rápidamente tomó el control gracias a su potencia y precisión, lo que le permite estar también en los octavos de final de la competencia.