[Video] Sabalenka y Kyrgios dieron show en 'la batalla de los sexos': ¿quién ganó?

Por un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos, el australiano Nick Kyrgios se apuntó la exhibición catalogada como 'batalla de los sexos' ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El duelo no pasó de serun mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes, tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa, la dominadora actual del tenis femenino.

Sabalenka tuvo beneficios para el partido, pero aún así perdió

Irrelevante el marcador e irrelevante el reclamo. La 'batalla de los sexos', que ya vivió capítulos anteriores a lo largo de la historia, no fue tal. No hubo ni cuestión ni debate. La presunta capacidad de que en el tenis el hombre y la mujer puedan competir a niveles similares se quedó al margen de la discusión en cuanto la organización estableció normas especiales para este cara a cara. Beneficiosas para Sabalenka, para establecer cierto equilibrio y que hubiera competición.

La pista donde jugó la ganadora de veintiún títulos, entre ellos cuatro del Grand Slam, uno en 2025, era más pequeña que en la que se movía Kyrgios, que lleva tiempo al margen de la competición y cuya mejor clasificación fue el decimotercer lugar que alcanzó en el Ranking ATP en 2024.

Sabalenka pidió la revancha a Kyrgios

No hubo pulso entre Kyrgios y Sabalenka, en un duelo sin mucho ritmo y con dos jugadores, especialmente el australiano, pausado y con poca aceleración. Le bastó con cierto tino en el servicio al jugador de la ATP para plasmar su superioridad. Y eso que cada tenista contaba con tan solo un intento.

"Kyrgios tuvo dificultades en algunos momentos y le vi tenso. El partido fue de gran nivel con golpes buenos. Me moví hacia la red e hice dejadas. Disfruté del espectáculo. Creo que la próxima vez que juegue contra él ya sabré la táctica, conozco sus puntos débiles. Será un mejor partido", , explicó Sabalenka en la pista.

"Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar", reconoció la bielorrusa. "Jugar contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada", señaló la número uno del mundo.

Por su parte, Kyrgios admitió que "fue un partido difícil. Es una competidora increíble y una gran campeona. Ha ganado varios Gran Slam. Era una gran oportunidad. Tuve que concentrarme porque pegaba golpes increíbles. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. Fue una batalla reñida. No me siento ganador esta noche. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis".

¿Cuáles han sido los otros partidos entre hombre y mujer en el tenis?

Fue el cuarto de esta exhibición que de tanto en cuando asoma por el entorno del tenis. Previamente lo mostraron al mundo Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors en 1992.