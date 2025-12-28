El eslovenoTadej Pogacar ya prepara la que será la temporada 2026 en la que ya estableció sus primeros objetivos. El pedalista de 27 años ya estableció como grandes retos las clásicas Strade Bianche, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y Lieja-Bastoña-Lieja, además del Tour de Francia y el Campeonato Mundial de ruta.

Sin embargo, Poggi no descarta en un futuro sorprender en el ciclismo internacional al intentar disputar y ganar en un mismo año los cinco monumentos y las tres grandes vueltas del calendario UCI.

"No es fácil: además de las 21 etapas de cada una, están todas las concentraciones... ¡Demasiados días fuera de casa!. Competir en las cinco Clásicas de los Monumentos en la misma temporada es mucho más factible. Pero nunca digas nunca, quizá algún día intente hacer todas las Grandes Vueltas en un año. Dejémonos sorprender por lo que nos depara el futuro", explicó Pogacar en Sky Sports.

Pogacar está satisfecho con su carrera

En el documental que prepara Sky Sports, el esloveno aclaró que se siente satisfecho por la carrera que ha tenido, por lo que ha llegado al punto de pensar que no tiene nada que ganar ni perder.

"Me encanta el ciclismo desde que empecé a competir en 2008. Incluso cuando iba en la cola de una carrera, pensaba en lo bonito que es este deporte y no quería parar nunca. Cada año me va mejor; el año pasado fue prácticamente perfecto, y será difícil mejorar la próxima temporada. Sin embargo, no pienso en ello, disfruto el momento y pienso carrera a carrera: doy lo mejor de mí, ya veremos el resultado final, y lo demás da igual. Si por alguna razón tuviera que dejar de competir hoy, estaría encantado con lo que he conseguido en mi carrera. He llegado a un punto en el que no tengo nada que ganar ni perder", asegura Tadej Pogacar.