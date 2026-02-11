Acabó el Tour de Omán: así quedó Nairo y Pescador en la clasificación general

El italiano Christian Scaroni (XDS Astana) se ha proclamado vencedor final de la 15 edición del Tour de Omán una vez disputada la quinta y última etapa entre Nizwa y Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), de 155.9 km, en la que se impuso por delante de su compañero de equipo español, Cristián Rodríguez, segundo en el podio.

La etapa reina del Tour de Omán se guardó las mejores sensaciones para los últimos kilómetros, donde la general saltó por los aires con la estrategia calculada y contundente del Astana, que copó los dos primeros puestos de la etapa reina y de la general, dejando a los colombianos Nairo Quintana y Diego Pescador fuera del podio.

Se disputó la etapa reina en el Tour de Omán 2026

Hizo estragos la subida final de 5,7 km al 10,4 por ciento de pendiente media a la árida Montaña Verde. El entonces líder suizo, Mauro Schmid claudicó a la hora de la batalla final y se dejó 38 segundos que le costaron el liderato.

Era el día para el británico Adam Yates, a priori el gran favorito, pero el jefe de filas del UAE se vio sorprendido por el dúo del Astana, capaz de atacar en el momento oportuno para tomar el poder de la prueba.

Dentro del grupo de seis corredores que se jugaron la victoria atacó con decisión el australiano Luke Plapp (Jayco), pero al ciclista "aussie" le fallaron las fuerzas dentro del último km, donde la pendiente quemaba las piernas.

Scaroni (Brescia, 28 años) no se lo pensó dos veces. Lanzó su carta y se fue directo a coronar la cima. Marcó un tiempo de 3h.23.19, a una media de 46 km/hora), seguido a 3 segundos por su compañero Cristián Rodríguez, cerrando el festival del Astana. Plapp llegó finalmente exhausto a 6 segundos, a la vez que Yates.

Así quedaron los colombianos en la general del Tour de Omán 2026

Movistar volvió a estar en el sector delantero en esta última etapa de la carrera, con los colombianos Nairo Quintana y Diego Pescador de protagonistas, con el séptimo y décimo lugar, respectivamente.

En la clasificación general, podio para Scaroni, Rodríguez y Yates, con Mauro Schmid relegado a la cuarta plaza. Dentro del top 10, los colombianos del Movistar Team, Nairo Quintana séptimo a 52 segundos del ganador, mientras que Diego Pescador quedó octavo a 53 segundos del campeón Scaroni, italiano que sucede en el palmarés a Adam Yates, vencedor de las ediciones 2024 y 2025.