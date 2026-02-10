El colombiano Christian González reveló el equipo en que quiere jugar tras el Super Bowl

El colombiano Christian González dejó claro este martes que su intención es seguir ligado a los New England Patriots por muchos años, al manifestar públicamente su deseo de alcanzar una extensión larga de contrato con la franquicia que lo llevó a la NFL.

“Sin duda que deseo permanecer en este equipo por largo tiempo. Aquí me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar”, afirmó el defensivo, ratificando su compromiso con la organización y su sentido de pertenencia con los Pats.

A sus 23 años, González es considerado uno de los mejores esquineros de la liga, condición que volvió a respaldar con su rendimiento en el Super Bowl LX, pese a la derrota de New England 29-13 ante los Seattle Seahawks.

En el juego por el título, Christian fue una de las piezas más sólidas de la defensiva, logrando mantener a Seattle sin anotaciones de seis puntos durante los tres primeros periodos, además de registrar cuatro tackleadas y tres pases defendidos, siendo el mejor jugador defensivo de su equipo.

La temporada 2026 marcará el final de su contrato de novato, situación que lo habilita para negociar una extensión que asegure su permanencia en New England, un escenario que el propio jugador confía en que se concretará.

“Es lo que busco, pero en este momento no quiero entrar en detalles. Es un asunto de mis agentes; ellos se encargarán de eso y me mantendrán al tanto”, señaló González, quien fue seleccionado por primera vez al Pro Bowl en 2025.

Christian González llegó a la NFL en el Draft de 2023, cuando fue elegido en la primera ronda por los Patriots. En su año de novato mostró un alto nivel, aunque una lesión en el hombro lo marginó de la temporada desde la semana cuatro.

Su regreso en 2024 confirmó su jerarquía con una campaña destacada: 59 tackleadas, dos intercepciones, 11 pases defendidos, un balón suelto forzado y una anotación defensiva, números que lo consolidaron como referente en la secundaria.

En su corta carrera profesional ya acumula 145 tackleadas, tres intercepciones, 24 pases defendidos, un balón suelto forzado y un regreso de 63 yardas para touchdown. Este martes, González y sus compañeros se reunieron en las instalaciones de los Patriots para iniciar sus vacaciones, jornada en la que también recibió el reconocimiento del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien destacó su actuación en el Super Bowl y su representación del país en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.