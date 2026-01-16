Vuelta al Táchira 2026: resumen de la etapa 8 y clasificación general

La Vuelta al Táchira vivió este viernes su octava etapa, en la que el protagonismo volvió a quedar en manos del ciclismo venezolano, tanto en la lucha por la fracción como en la clasificación general de la competencia.

El ganador del día fue Gusneiver Gil, corredor del equipo FAM Birdman Level Up, quien se impuso tras completar los 154,5 kilómetros del recorrido entre Abejales y el Cerro Cristo Rey, en el estado Táchira, con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 1 segundo.

Gil supo administrar el esfuerzo en una jornada de alta montaña y logró cruzar la meta con ventaja sobre sus perseguidores, firmando así una victoria clave para su escuadra en una de las etapas más duras del trazado.

El segundo lugar de la fracción fue para el también venezolano Carlos Galviz, del equipo Politáchira Heidy Lee Sport TVN Norte, mientras que la tercera posición quedó en manos de Diego Méndez, representante de Lotería del Táchira Servitel.

Más allá del triunfo de etapa, la atención se mantuvo en la disputa por el liderato general, que sigue en poder del venezolano Jorge Abreu, quien logró defender la camiseta de líder tras completar la jornada sin contratiempos.

Abreu acumula un tiempo total de 33 horas, 39 minutos y 55 segundos, lo que le permite conservar una diferencia importante sobre sus principales rivales de cara al cierre de la carrera.

En la segunda posición de la general aparece Diego Méndez, a 2 minutos y 19 segundos del líder, mientras que el podio provisional lo completa Wiston Maestre, quien se ubica a 2 minutos y 46 segundos de la segunda casilla.

Clasificación general de la Vuelta al Táchira tras la octava etapa

Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) – 33:39:55 Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) – a 2:19 Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) – a 2:46 Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) – a 3:17 Carlos Galviz (Politáchira Heidy Lee Sport) – a 3:41

La Vuelta al Táchira continuará este sábado con la novena y penúltima etapa, un recorrido de 134,4 kilómetros que se disputará en la ciudad de Rubio, donde podrían definirse movimientos clave antes de la jornada final.