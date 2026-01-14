Movistar anunció un latino en su nómina para el Tour Down Under 2026

El próximo martes 20 de enero se correrá la primera etapa del Tour Down Under 2026, competencia que pertenece al calendario UCI World Tour (máxima categoría de las carreras profesionales) y que tendrá la presencia del Movistar Team.

El equipo telefónico anunció recientemente los 7 pedalistas que harán presencia en esta carrera por etapas que terminará el domingo 25 de enero, donde recordemos también participarán ciclistas de la talla de Matthew Brennan, Corbin Strong, Simone Velasco, Ben O'Connor y el colombiano Santiago Buitragorepresentando al Bahrain Victorious.

Un latinoamericano correrá el Tour Down Under con el Movistar

Se trata del ecuatoriano Jefferson Cepeda, quien conformará un equipo liderado por el español Javier Romo, llamado a pelear el título y arrebatarle la corona al otro ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG), quien se coronó campeón en la edición del 2025.

La nómina se completa con Natnael Tesfatsion, Gonzalo Serrano, Manlio Moro, Albert Torres y el ciclista checo de apenas 21 años, Pavel Novak, reciente fichaje del Movistar Team quien debutará con la ‘M’ en este tipo de competencias de la UCI World Tour.

Jefferson Cepeda: su trayectoria y palmarés más destacado

El escalador ecuatoriano de 29 años, quien corre en el Movistar Team desde el 2025, afrontará esta nueva temporada con grandes aspiraciones, pues de momento no ha podido celebrar triunfos y ha desempeñado un papel más de gregario en el conjunto español.

Pedalista que en el 2025 se llevó el título en el campeonato nacional de contrarreloj en Ecuador, además de disputar en la pasada temporada tanto el Giro de Italia como la Vuelta a España, terminando ambas carreras en la posición 34.