Alberto Bettiol ganó la etapa 13 del Giro de Italia

El ciclista italiano Alberto Bettiol (XDS Astana Team) ganó este viernes 22 de mayo la etapa 13 del Giro de Italia que contó con un recorrido total de 189 kilómetros con salida en Alessandria y meta en Verbania.

Bettiol dio una muestra de fortaleza y resistencia al quedarse con la victoria, después de protagonizar la fuga del día y estar por más de 40 kilómetros escapado del pelotón principal.

En el remate de la jornada, el ciclista italiano mantuvo la ventaja para sacarle una diferencia de 26'' al noruego Andreas Leknessund (Uno X Mobility), quien se quedó con la segunda posición.

El top 3 de la etapa lo completó el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick Step), que cruzó la meta a 44''.

¿Qué pasó con los favorito en la etapa 13 del Giro de Ialia?

En el grupo de favoritos no se llevó a cabo ninguna batalla por la clasificación general, ya que permitieron que los escapados fueran los protagonistas de la fracción.

El pelotón principal, con el colombiano Egan Bernal incluido, terminó la fracción a 13'06 del ganador.

Clasificación general tras la etapa 13 del Giro de Italia

Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) 52h15'17'' Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 33'' Thymen Arensman (Netcompany INEOS) a 2'03'' Felix Gall (Decathlon) a 2'30'' Ben O'Connor (Jayco Alula) a 3'12''

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Colombianos en la etapa 13 del Giro de Italia

Egan Bernal (Netcompany INEOS) y Einer Rubio (Movistar), únicos colombianos en el Giro de Italia, no tuvieron problemas para completar la jornada 13.

Bernal terminaron en el grupo principal a más de 13 minutos del ganador del día.