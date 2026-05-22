Este viernes 22 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada del Giro de Italia 2026. La competencia se mantiene al más alto nivel. Cada ciclista ha demostrado todo su potencial para brindar un espectáculo inigualable.



La etapa 13 de la carrera se presentó con normalidad y fue el ciclista italiano Alberto Bettiol el que dio el golpe sobre la mesa para cruzar la meta en el primer lugar. El deportista hace parte del XDS Astana Team.

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La etapa del italiano

Bettiol hizo una jornada bastante inteligente. Calculó bien los tiempos propios y los de su competencia antes de marcharse en fuga. Después de su salto no hubo quien pudiera sostenerle la rueda.



La etapa 13 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre Alessandria y Verbania. El recorrido fue de 189 km y el desnivel total fue de 1400 metros. La alta montaña no fue protagonista este viernes.

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La salida y la llegada

“Fundada en 1168 como ciudad comunal, Alessandria se alza en la llanura piamontesa, a lo largo del río Tanaro, en una posición históricamente estratégica entre Liguria, Lombardía y Piamonte. A lo largo de los siglos ha tenido un papel militar y administrativo de primer orden, del que deja testimonio la presencia de la gran Ciudadela del siglo XVIII en la orilla opuesta del río. El centro urbano conserva un trazado regular, con plazas y ejes viarios que reflejan el desarrollo moderno de la ciudad. Hoy Alessandria es una importante capital provincial y nudo de conexión del bajo Piamonte”, dijo el Giro sobre el punto de partida.



“Asomada a la orilla piamontesa del Lago Maggiore, Verbania nace en 1939 de la unión de los núcleos de Intra, Pallanza y Suna. La ciudad se desarrolla a lo largo de la ribera del lago y sobre las primeras pendientes montañosas adyacentes, en un contexto paisajístico de gran relevancia. Históricamente ligada a actividades industriales y manufactureras, Verbania ha sumado con el tiempo una creciente vocación turística, favorecida por su posición lacustre y por el clima suave. El tejido urbano refleja la pluralidad de sus orígenes, con barrios muy diferenciados según historia y funciones, y una fuerte relación con el paisaje del Verbano”, añadió sobre el punto de llegada.

Así quedó la general del Giro

En la clasificación general, tras el desarrollo de la etapa 13 del Giro de Italia 2026, no hubo cambios. La situación se mantiene de la misma manera; Afonso Eulálio, del Bahrain Victorious, se mantiene como líder. El colombiano Egan Bernal, del INEOS, pasó a la casilla 14.



1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 52h 15' 17

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33'

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20

12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51

13. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33

14. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45