AlUla Tour 2026: dos colombianos participarán en la carrera

La sexta edición del AlUla Tour, antes llamado Saudi Tour, se disputa desde esta martes hasta el domingo con el aliciente del duelo entre esprinters y escaladores por suceder en el palmarés al británico Tom Pidcock, ganador en 2025.

El menú de esta carrera Pro Series consta de 5 etapas, 3 de ellas con llamada para los velocistas y otras 2 para los escaladores, distintas características de ciclistas en una misma carrera donde Colombia haré presencia en esas dos categorías.

Los dos colombianos que estarán en el AlUla Tour

En la lista de velocistas se destaca la participación del italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), el maillot verde del Tour de Francia 2025, quien tendrá como rivales a los alemanes Phil Bauhaus (Bahrain) y Pascal Ackermann (Jayco) y al colombiano debutante con el Caja Rural Seguros RGA, Fernando Gaviria.

En la montaña jugarán sus boletos hombres como el suizo Jan Christen y el español Igos Arrieta, quienes llevarán los galones en el UAE. También contarán el colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team) o el irlandés Eddie Dunbar.

Así serán las etapas del AlUla Tour 2026

La carrera arranca en un circuito de camellos, uno de los lugares simbólicos en el país para acoger al pelotón. La primera etapa favorece a los esprinters, con un circuito final alrededor de la instalación y una llegada en ligera pendiente.

La segunda etapa empieza y termina en el mismo lugar, en la estación de tren de Almansihiyah, tras un recorrido por el desierto y un pequeño circuito final. Esta jornada, no obstante, es mucho más llana y propicia para un esprint puro.

La etapa 3 será importante, la de mayor desnivel y la única llegada en alto. La salida será en el ‘Winter Park’ y la meta en Bir Jaydah Mountain Wirkah. La subida final tiene 4,9 kilómetros al 5,8%, pero se empina de forma progresiva, pues los últimos kilómetros tienen una pendiente del 11 por ciento, propicia para abrir diferencias importantes y permitir que los escaladores ganen la partida a los velocistas.

De nuevo habrá esprint puro en la cuarta etapa. No habrá circuito final y no presenta subidas que puedan poner en apuros a los esprinters en la meta de Shalal Sijlyat Rocks.

La etapa reina se guarda para el final, en la meta de Skyviews of Harrat Uwayrid. Tiene un perfil llano hasta la llegada a un auténtico "muro" en pleno desierto saudí, el último ascenso se corona a 8,2 k de meta y tiene 3 kilómetros al 12%, con rampas de hasta el 20%. La carretera es ancha, pero totalmente expuesta al sol. El aspecto táctico tendrá su importancia.